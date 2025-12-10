Носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо е на път за Осло

Н осителката на Нобеловата награда за мир за тази година Мария Корина Мачадо заяви, че е на път за норвежката столица Осло, където днес ще се състои церемонията по награждаването, предаде Ройтерс, позовавайки се на аудиозапис от неин разговор с Норвежкия Нобелов комитет, предаде Ройтерс.

"Ще бъда в Осло. В момента пътувам за Осло", казва лидерката на венецуелската опозиция на председателя на Норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес, свидетелства аудиозапис от разговора им, разпространен днес от Норвежкия Нобелов институт. Ройтерс уточнява, че не е ясно къде е Мачадо по време на обаждането.

По-рано Норвежкият Нобелов институт обяви, че се очаква Мачадо да пристигне в Осло, но няма да успее да присъства на церемонията.

В съобщението на Института се казва, че тя е успяла да потегли към Осло в една изключително опасна ситуация и че сега се намира в безопасност.

"Мария идва в Осло, но ние не знаем кога ще пристигне точно“, заяви говорителят на Института Ерик Асхайм.

Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо няма да присъства на церемонията за Нобеловата награда за мир

След това директорът на Норвежкия Нобелов институт Кристиан Берг Харпвикен уточни пред Франс прес, че Мачадо се очаква да пристигне в Осло някъде в интервала от тази вечер до утре сутринта. Първоначално се очакваше тя да пристигне още днес сутринта.

Вместо нея наградата на церемонията ще получи дъщеря ѝ Ана Корина Соса Мачадо