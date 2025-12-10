Държавата търси 100 млн. евро от оперативни програми за заплати на здравните специалисти

Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Л ечебни заведения от цялата страна се включиха в националния протест на специалистите по здравни грижи за достойно заплащане и адекватни условия на труд.

Участие в протеста взеха специалисти по здравни грижи от София, Варна, Пазарджик, Видин, Разград, Ямбол, Хасково, Ст. Загора, Кърджали, Смолян, Шумен, Кюстендил, Габрово, Силистра, Монтана и други области на страната.

Във всички тях специалисти по здравни грижи от различни структури - болници, медицински центрове, детски ясли, носеха лентички с надпис „Аз протестирам“.

На много от местата медицинските специалисти излязоха и пред лечебните заведения през деня в знак на протест срещу унизителното заплащане, което получават, обобщават организаторите на недоволството от БАПЗГ.

Основните искания на специалистите по здравни грижи към управляващите са две - осигуряване на стартово възнаграждение от 1550 евро за всички в системата, както и работеща възможност за обществено финансиране на амбулаторни здравни грижи за новородените и за пациентите с инсулт, инфаркт, онкологични заболявания.

В отговор на протестите днес в Министерството на здравеопазването се проведе среща между здравния министър доц. Силви Кирилов и председателя на БАПЗГ Диана Георгиева.

По време на нея стана ясно, че държавата в лицето на правителството търси възможност за повишаване доходите на медицинските специалисти чрез осигуряването на 100 млн. евро по оперативни програми.

В следващите дни МЗ и БАПЗГ ще проведат сероя от срещи, за да се уточни механизъм, по който тези средства могат да достигнат до специалистите по здравни грижи.

До намирането на ясно и гарантирано решение на проблема БАПЗГ призовава своите членове да останат в протестна готовност и да не свалят лентичките си с надпис „Аз протестирам!“. Освен това съсловната организация призовава всички политически субекти да не политизират един изцяло социален протест.