България

Държавата търси 100 млн. евро от оперативни програми за заплати на здравните специалисти

Лечебни заведения от цялата страна се включиха в национален протест

10 декември 2025, 14:20
Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии
Как мъж получи 10 глоби за превишена скорост за кола, която не е шофирал

Как мъж получи 10 глоби за превишена скорост за кола, която не е шофирал
„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати

„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати
Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести

Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки и за протести
Километрични опашки от тирове блокират АМ

Километрични опашки от тирове блокират АМ "Марица" край Свиленград
Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи

Българи губят хиляди левове: Измами с вили под наем за Нова година чрез социални мрежи
МОН обмисля намаляване на чуждоезиковите паралелки, какви са мотивите

МОН обмисля намаляване на чуждоезиковите паралелки, какви са мотивите
Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Л ечебни заведения от цялата страна се включиха в националния протест на специалистите по здравни грижи за достойно заплащане и адекватни условия на труд. 

Участие в протеста взеха специалисти по здравни грижи от София, Варна, Пазарджик, Видин, Разград, Ямбол, Хасково, Ст. Загора, Кърджали, Смолян, Шумен, Кюстендил, Габрово, Силистра, Монтана и други области на страната.

Здравни работници на протест заради неяснотата за увеличение на заплатите

Във всички тях специалисти по здравни грижи от различни структури - болници, медицински центрове, детски ясли, носеха лентички с надпис „Аз протестирам“.

На много от местата медицинските специалисти излязоха и пред лечебните заведения през деня в знак на протест срещу унизителното заплащане, което получават, обобщават организаторите на недоволството от БАПЗГ.

Протест на медицински специалисти пред "Пирогов"
19 снимки
протест Пирогов
протест Пирогов
протест Пирогов
протест Пирогов

Основните искания на специалистите по здравни грижи към управляващите са две - осигуряване на стартово възнаграждение от 1550 евро за всички в системата, както и работеща възможност за обществено финансиране на амбулаторни здравни грижи за новородените и за пациентите с инсулт, инфаркт, онкологични заболявания. 

В отговор на протестите днес в Министерството на здравеопазването се проведе среща между здравния министър доц. Силви Кирилов и председателя на БАПЗГ Диана Георгиева.

По време на нея стана ясно, че държавата в лицето на правителството търси възможност за повишаване доходите на медицинските специалисти чрез осигуряването на 100 млн. евро по оперативни програми.

В следващите дни МЗ и БАПЗГ ще проведат сероя от срещи, за да се уточни механизъм, по който тези средства могат да достигнат до специалистите по здравни грижи. 

До намирането на ясно и гарантирано решение на проблема БАПЗГ призовава своите членове да останат в протестна готовност и да не свалят лентичките си с надпис „Аз протестирам!“. Освен това съсловната организация призовава всички политически субекти да не политизират един изцяло социален протест. 

Източник: БГНЕС    
здравни работници протест МЗ
Последвайте ни
Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

Опасно кацане: Самолет се приземи върху автомобил във Флорида

Опасно кацане: Самолет се приземи върху автомобил във Флорида

Кайли Дженър и Тимоти Шаламе блеснаха в оранжево и сложиха край на слуховете за раздяла

Кайли Дженър и Тимоти Шаламе блеснаха в оранжево и сложиха край на слуховете за раздяла

Зеленски: Китай задълбочава връзките си с Русия във военния сектор

Зеленски: Китай задълбочава връзките си с Русия във военния сектор

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

Засилен интерес към евромонетите: БНБ отваря каси и в събота

pariteni.bg
Обновената Opel Astra си играе със светлината

Обновената Opel Astra си играе със светлината

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест спира движението и по централни булеварди в Пловдив

Протест спира движението и по централни булеварди в Пловдив

Свят Преди 15 минути

Гражданите са призовани да се съобразяват с указанията на полицейските служители

Принц Хайнрих XIII Ройс, обвинен за преврат в Германия: Не съм терорист

Принц Хайнрих XIII Ройс, обвинен за преврат в Германия: Не съм терорист

Свят Преди 31 минути

Принцът обясни как е бил вербуван от бившия войник и съучастник Максимилиан Едер, който му разказал за предполагаеми масови изнасилвания на деца

МС одобри над 1.7 млн. лева компенсации за неприети деца в детски градини

МС одобри над 1.7 млн. лева компенсации за неприети деца в детски градини

Свят Преди 1 час

По тази мярка се компенсират семейства на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас

<p>Фон дер Лайен: &quot;Фронтекс&quot; да разполага с три пъти повече граничари&nbsp;&nbsp;</p>

Фон дер Лайен: Граничната служба на ЕС трябва да стане три пъти по-голяма

Свят Преди 1 час

Водещият принцип в ЕС е, че европейците решават кой идва да пресича границите и при какви условия, а не каналджиите

Расте броят на ранените при земетресението в Япония

Расте броят на ранените при земетресението в Япония

Свят Преди 1 час

Според местните медии възможността за ново силно земетресение в близките дни се оценява на един процент

<p>&quot;Искам живот тук, не еднопосочен билет!&ldquo;&nbsp;Антиправителствен протест на студентите от НАТФИЗ</p>

"Искам живот тук, не еднопосочен билет!“ Студенти от НАТФИЗ настояват за бъдеще в България

България Преди 1 час

Част от студентите държаха плакати с надписи: "Аз съм просто човек, ти си просто прасе.", "Писна ни от мрежите ви!"

Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 1 час

Танкерът „Кайрос“, плаващ под чуждестранен флаг, заседна край бреговете на Ахтопол миналия петък

Гръцките фермери планират акция на моста Рио-Антирио

Гръцките фермери планират акция на моста Рио-Антирио

Свят Преди 1 час

Те се изтеглят от пристанището Волос

<p>Премиерът Росен Желязков: За демокрацията, вота на недоверие и протестите</p>

Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

България Преди 2 часа

Той припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда постигнатото от предходните управления

Голям пожар гори във фабрика близо до Анкара

Голям пожар гори във фабрика близо до Анкара

Свят Преди 2 часа

Все още не е изяснено какво се е произвеждало и помещавало във фабриката

Снимката е илюстративна

Япония губи своите емблематични снежни чудовища

Любопитно Преди 2 часа

Япония губи своите „джухьо“ – уникалните снежни чудовища на планината Зау. Климатичните промени и вредители намаляват височината им драстично, застрашавайки символа на зимата и местния туризъм, усилията за опазването им вече текат

Софи Кинсела, авторката на „Тайните на Беки Б.“, почина на 55 години

Софи Кинсела, авторката на „Тайните на Беки Б.“, почина на 55 години

Свят Преди 2 часа

Писателката, чието истинско име е Мадлен Софи Уикъм, разкри миналата година, че през 2022 г. ѝ е била поставена диагноза агресивна форма на мозъчен тумор

Песков: Москва не е обсъждала със САЩ изявленията на Зеленски за избори

Песков: Москва не е обсъждала със САЩ изявленията на Зеленски за избори

Свят Преди 2 часа

Зеленски вчера каза, че е готов за избори, при условие че САЩ и Европа предоставят на Киев гаранции за сигурност

Кои нобелови лауреати пропускат церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир

Кои нобелови лауреати пропускат церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир

Свят Преди 2 часа

Венецуелската опозиционна лидерка, нобеловата лауреатка за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо, няма да може да пристигне навреме в Осло, за да получи лично престижното отличие

Макрон срещу хаоса: 2025 – година на политически кризи, протести и международни предизвикателства

Макрон срещу хаоса: 2025 – година на политически кризи, протести и международни предизвикателства

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо е на път за Осло

Носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо е на път за Осло

Свят Преди 2 часа

В съобщението на Института се казва, че тя е успяла да потегли към Осло в една изключително опасна ситуация и че сега се намира в безопасност

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

10 трика да наложим “облачно бяло” – цвета на 2026 година

Edna.bg

Щастлива новина: Бившият мъж на Дженифър Анистън ще става баща

Edna.bg

Героите на кръга (19 кръг, 10.12.2025)

Gong.bg

Веласкес: Радвам се на всеки ден в Левски, Митков няма да играе срещу Витоша

Gong.bg

Студенти излязоха на протести пред Софийския университет и НАТФИЗ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Променят движението в София заради антиправителствения протест

Nova.bg