Започна съдебният процес срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Б ившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" и настоящ депутат Божидар Божанов се явиха в сряда в Софийския градски съд, където в 13:30 часа започна разпоредителното заседание на делото срещу двамата.

Началото на заседанието съвпадна с края на дебатите по вота на недоверие в парламента, в които Божанов участва.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Петков и Божанов на 1 октомври.

Делото е за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.