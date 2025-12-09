Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Д вижението на товарни автомобили през граничен преход "Кулата" е преустановено до 20:00 часа днес, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е актуална към 13:00 часа.

Причина за преустановяване на движението са протестните действия от страна на гръцки земеделски производители от Северна Гърция.

Към този момент леките автомобили и автобуси се пропускат и в двете посоки.

В района на граничния преход се образуват опашки от камиони. Движението се регулира от "Пътна полиция". Водачите изчакват на място, предаде репортер на БТА. Вчера движението в района на граничния преход "Кулата" беше ограничено и в двете посоки.

Започна блокадата на границата с Гърция

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обясниха, че водачите на тежкотоварни автомобили се отклоняват по обходен маршрут по пътя София - Кулата през пътен възел "Симитли" към пътя Симитли - граничен преход "Илинден-Ексохи".

Гръцките гранични власти временно преустановиха пропускането на автомобили на прехода "Промахон". На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.

Meждувременно гръцката държавна телевизия ЕРТ, позовавайки се на изявление на директора на летището Яковос Уранос, съобщи, че протестиращите земеделци премахват блокадата на международното летище „Никос Казандзакис“ в град Ираклион на остров Крит.

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери

Според директора на летището преговорите са имали щастлив край и се очаква протестиращите да напуснат сградата и района, както и да решат какви ще са следващите стъпки от мобилизацията им. Очаква се разписанието на полетите до и от Ираклион да бъде нормализирано.

Летището беше блокирано от земеделците първоначално вчера по обяд, когато те успяха да преодолеят полицейските сили след сблъсъци и достигнаха до пистата. Работата на летището беше възстановена за няколко часа около 18:00 ч. вчера, за да бъде позволено на блокираните на него пътници да отпътуват.

Гръцките фермери блокираха Кулата, Илинден, Ивайловград

Телевизия „Скай“ съобщава, че според нейна информация властите са идентифицирали участниците в сблъсъците с полицията и се очаква да им бъдат повдигнати обвинения в участие в организирана престъпна група. При сблъсъците, в които протестиращите хвърляха камъни по полицията, а тя отговори със сълзотворен газ, според първоначалните информации е бил ранен един полицай, а има твърдения и за още седем пострадали. Имало е и преобърната полицейска кола.

Летището в другия голям град на остров Крит, Ханя, в момента работи нормално, според информация на местни медии. Вчера обаче и там имаше спиране на полетите, а в момента в терминала има протестиращи земеделци и има несигурност как ще се радвие ситуацията през деня.

200 тира чакат на Кулата

В електронното си издание „Ефимерида тон синдактон“ пише, че на граничния пункт Промахон на границата с България земеделците са решили да удължат времето, в което ежедневно го затварят за товарни автомобили, без обаче да се посочва конкретният интервал, в който това ще стане.

Гърците се изтеглиха от Илинден-Ексохи

Остават блокадите и по основни пътни артерии на Гърция. Както съобщава АНА-МПА, на заседание край Солун вчера протестиращите решиха да разширят обхвата на протестите, като предвиждат да се опитат да блокират петролната рафинерия в Калохори и пристанището на Солун. Сред протестиращите има и предложения да се опитат да блокират пристанището във Волос в сряда.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.