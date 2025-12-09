Свят

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Веднага започнаха да се образуват опашки от тежкотоварни автомобили

9 декември 2025, 14:08
Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт
Предупреждение за мегаземетресение в Япония

Предупреждение за мегаземетресение в Япония
Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд

Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд
Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ
Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами
4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“
Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"
Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Д вижението на товарни автомобили през граничен преход "Кулата" е преустановено до 20:00 часа днес, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е актуална към 13:00 часа. 

Причина за преустановяване на движението са протестните действия от страна на гръцки земеделски производители от Северна Гърция.

Към този момент леките автомобили и автобуси се пропускат и в двете посоки. 

В района на граничния преход се образуват опашки от камиони. Движението се регулира от "Пътна полиция". Водачите изчакват на място, предаде репортер на БТА. Вчера движението в района на граничния преход "Кулата" беше ограничено и в двете посоки. 

Започна блокадата на границата с Гърция

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обясниха, че водачите на тежкотоварни автомобили се отклоняват по обходен маршрут по пътя София - Кулата през пътен възел "Симитли" към пътя Симитли - граничен преход "Илинден-Ексохи".

Гръцките гранични власти временно преустановиха пропускането на автомобили на прехода "Промахон". На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.

Meждувременно гръцката държавна телевизия ЕРТ, позовавайки се на изявление на директора на летището Яковос Уранос, съобщи, че протестиращите земеделци премахват блокадата на международното летище „Никос Казандзакис“ в град Ираклион на остров Крит.

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери

Според директора на летището преговорите са имали щастлив край и се очаква протестиращите да напуснат сградата и района, както и да решат какви ще са следващите стъпки от мобилизацията им. Очаква се разписанието на полетите до и от Ираклион да бъде нормализирано.

Летището беше блокирано от земеделците първоначално вчера по обяд, когато те успяха да преодолеят полицейските сили след сблъсъци и достигнаха до пистата. Работата на летището беше възстановена за няколко часа около 18:00 ч. вчера, за да бъде позволено на блокираните на него пътници да отпътуват.

Гръцките фермери блокираха Кулата, Илинден, Ивайловград

Телевизия „Скай“ съобщава, че според нейна информация властите са идентифицирали участниците в сблъсъците с полицията и се очаква да им бъдат повдигнати обвинения в участие в организирана престъпна група. При сблъсъците, в които протестиращите хвърляха камъни по полицията, а тя отговори със сълзотворен газ, според първоначалните информации е бил ранен един полицай, а има твърдения и за още седем пострадали. Имало е и преобърната полицейска кола. 

Летището в другия голям град на остров Крит, Ханя, в момента работи нормално, според информация на местни медии. Вчера обаче и там имаше спиране на полетите, а в момента в терминала има протестиращи земеделци и има несигурност как ще се радвие ситуацията през деня.

200 тира чакат на Кулата

В електронното си издание „Ефимерида тон синдактон“ пише, че на граничния пункт Промахон на границата с България земеделците са решили да удължат времето, в което ежедневно го затварят за товарни автомобили, без обаче да се посочва конкретният интервал, в който това ще стане.

Гърците се изтеглиха от Илинден-Ексохи

Остават блокадите и по основни пътни артерии на Гърция. Както съобщава АНА-МПА, на заседание край Солун вчера протестиращите решиха да разширят обхвата на протестите, като предвиждат да се опитат да блокират петролната рафинерия в Калохори и пристанището на Солун. Сред протестиращите има и предложения да се опитат да блокират пристанището във Волос в сряда. 

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.

Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова, Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
Последвайте ни
Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 19 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 21 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 44 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 48 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 51 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 55 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 58 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 59 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Кървав развод: Майка и 6-годишните ѝ близнаци намерени мъртви в дома им

Кървав развод: Майка и 6-годишните ѝ близнаци намерени мъртви в дома им

Свят Преди 2 часа

„Аз съм жертва, а ме третират като проблем, докато извършителят – местен лекар – е защитен от системата, която трябва да ни защитава“, пише съпругата преди убийството

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg