Джордж Клуни разкри шегата с Бил Клинтън, която заблуждавала Холивуд години наред

М акар актьорските му умения да са известни по целия свят, скритата шегаджийска страна на Джордж Клуни най-накрая се разкрива публично. От години актьорът е смятан за най-големия шегаджия в Холивуд, а с признанието за най-мащабния си номер той сякаш окончателно утвърждава тази репутация.

64-годишната холивудска легенда гостува в подкаста на Травис и Джейсън Келси „New Heights“ и разказа история за шега, в която участва бившият американски президент Бил Клинтън.

George Clooney Reveals His Wildest Prank Ever — and It Involves Bill Clinton! https://t.co/Bm9Lwg1WOf — People (@people) December 3, 2025

Най-великата шега на Джордж Клуни

По време на разговора Джейсън Келси настоял Клуни да потвърди дългогодишен слух — че някога е изпращал фалшиви писма от името на Клинтън до популярни холивудски актьори от А-листата. Актьорът най-накрая разкрил истината и обяснил как е използвал бланки с президентски печат и името на Бил Клинтън, за да създава напълно убедителни фалшификати.

„Така че, не — Джими Кимъл ми даде купчина бланки с президентски печат и името на Бил Клинтън върху него. И аз изпращах бележки на всички тези актьори от Бил Клинтън, подписвах ги — и намирах филм, който не беше страхотен, и пишех: „Харесах те в този филм“, обясни той.

Интересното е, че това не е било единична проява. Клуни признава, че е изпратил подобни писма на около 30 различни актьори и че някои от тях дори са били заснети, докато ги получават в домовете си. Той допълва, че прави подобни номера „много“, а шегата с Клинтън била едва началото.

Шегата на Джордж Клуни с Мерил Стрийп

В друг момент актьорът си спомни как получил обемиста книга с компактдискове на различни езици — от ирландски до френски. Това било истинска съкровищница за шегаджия като него и бързо се превърнало в основа за нова холивудска пакост.

„Някой ми изпрати тази книга с диалекти на компактдискове, където можеше да се направи ирландски акцент или френски акцент“, каза той. „Има един човек, който преподава акценти. И аз имах тази голяма книга. Не знам защо я имах, някой ми я изпрати.“

Той разполагал и с канцеларските материали на Брад Пит, които отново бил получил от Кимъл. Използвал бележка с подписа на Пит и я изпратил на Мерил Стрийп. „И аз казах: „Скъпа Мерил, от Брад — този човек ми помогна с акцента ми във филма „Троя“ и си помислих, че може би ще можеш да го използваш“, разкри Клуни.

Актьорът изпратил на Стрийп и самата книга с акцентите уж от Брад Пит. Години наред актрисата мълчаливо се чудела защо Пит ѝ е изпратил този странен подарък — докато Клуни не решил да си признае.

„Като четири години по-късно я видях и разказах тази история, а тя каза: „О, Боже мой, чудех се защо, по дяволите, ми изпраща тази книга“, каза той, смеейки се.

„Толкова е ужасно. Правили сме си много ужасни неща. Той ми е правил ужасни неща, човече, така че всичко излиза наяве“, добави Клуни.

Изглежда Джордж Клуни наистина поддържа забавлението в Холивуд — но може би Джими Кимъл трябва да се замисли дали не е допринесъл твърде много, снабдявайки актьора с толкова опасен арсенал за шеги.