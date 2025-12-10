Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“

У крайна продължава да работи с партньорите си по мирния план за прекратяване на войната. Това съобщи президентът Володимир Зеленски в края на европейската си обиколка.

Очакванията му са документът да бъде предаден на Съединените щати в сряда, предава CNN.

Зеленски допълни още, че страната му е готова да проведе президентски избори в следващите 60 до 90 дни, ако партньорите ѝ дадат гаранции за сигурността по време на вота.

"Много съм доволен, че нашите европейски партньори са ангажирани. В действителност има три документа. Първият документ е от 20 точки. Той се променя постоянно, което е нормално. Това е жива структура, която трябва да бъде от интерес за Украйна, Европа и света. Вторият документ е за гаранциите за сигурност. Работим по него. Чакам подходящи предложения от нашите военни и от диалога им с американските им колеги. Гаранциите за сигурност са важен документ между нас и Съединените американски щати. Между нас и европейците. Третият документ е за възстановяването. Някой казва, че това е икономическото развитие на Украйна. Става дума за възстановяване", заяви украинският президент Володимр Зеленски.

По-рано в интервю за Politico американският президент Доналд Тръмп повтори предишните си призиви към Киев да проведе избори и заяви, че Украйна "използва войната" като претекст да не го направи. Конституцията на страната забранява провеждането на избори при военно положение, каквото е в сила близо 4 години.

Зеленски каза, че с американците и европейците се обсъждат три различни документа.

Първият документ е развиваща се рамка за мир, състояща се от 20 точки. Вторият, по думите му, е свързан с гаранциите за сигурност.

"Работим по това. Очаквам съответните предложения от нашите военни и от техния диалог с американците", каза Зеленски относно втория документ.

Третият документ, каза Зеленски, е свързан с възстановяването на Украйна. Президентът заяви, че усилията в тази насока трябва да се предприемат след края на войната или след осигуряване на примирие.

Той добави още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия.

В отговор на въпроси от репортери украинският лидер каза, че иска да обсъди възстановяването на Украйна като част от всяко споразумение, подкрепено от САЩ, и очаква да има още срещи с европейски и американски колеги тази седмица на ниво съветници по сигурността.

Зеленски също така заяви, че е готов за избори, и призова САЩ и европейските партньори да помогнат за гарантиране на сигурността на изборите по време на война. Той заяви пред репортери, че ако сигурността бъде гарантирана, изборите могат да се проведат в следващите 60-90 дни, като добави, че ще поиска от парламента да подготви необходимата законодателна уредба, за да се даде възможност за провеждането на изборите по време на военно положение.

Украинският президент съобщи, че САЩ са заявили пред Украйна, че искат "реалистични" гаранции за сигурността на засегнатата от войната страна като част от каквото и да е споразумение за мир, подкрепено от Вашингтон.

В коментари пред репортери Зеленски добави, че Вашингтон не е заплашвал да спре програмата за закупуване на оръжия PURL ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List) по време на водените преговори за мир.