ЕС и руските активи: Кристин Лагард коментира законността на схемата за Украйна

Н ай-новата версия на предложението на Европейския съюз за финансова подкрепа за Украйна е най-близкото до съответствие с международното право. Това каза днес председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време събитие, организирано от „Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс.

Лидерите на ЕС от месеци обсъждат варианти за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, като същевременно спазят международното право, което забранява пряката им конфискация.

Повечето настояват за използването на около 210 милиарда евро (244 милиарда долара) от руските суверенни активи, замразени в Европа, но подобно решение вероятно ще изисква гаранции за Белгия, където се съхраняват по-голямата част от руските средства.

France and Italy can breathe a sigh of relief after the EU's statistics office signaled that the financial guarantees needed to back a €210 billion financing package to Ukraine won't increase their heavy debt burdens.https://t.co/gmi6T0a1tL — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 10, 2025

„Схемата, която е въведена и която ще бъде обсъдена на следващата среща на Европейския съвет, е... най-близката до съответствие с принципите на международното право“, заяви Лагард.

„Нашата отговорност като европейци е да продължим да подкрепяме, защитаваме и действаме в полза на Украйна“, добави тя.

Лагард, която няма пряка роля в процеса по използването на руските активи, отдавна изразява загриженост относно използването им. Според нея подобно решение трябва да спазва международното право, в противен случай глобалната репутация на еврото може да бъде компрометирана.

„Това е много, много извънреден случай и той не отнема правото на Русия върху активите ѝ“, коментира Лагард по повод настоящото предложение.

Президентът на ЕЦБ също така отбеляза, че ЕС трябва да изясни, че не се ангажира с практики на конфискация на суверенни активи поради причината, че това е в негов интерес.

По отношение на състоянието на икономиката на еврозоната, Лагард изрази мнение, че предвид неочакваната икономическа устойчивост към несигурността и търговското напрежение, този месец ЕЦБ вероятно ще повиши прогнозите си за растеж.

Според прогнозите на ЕЦБ, публикувани през септември брутният вътрешен продукт на еврозоната ще нарасне с 1,2 на сто тази година, спрямо предвиждания ръст с 0,9 на сто през юни.