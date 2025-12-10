Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие в четвъртък

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

П арламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" в четвъртък (11 декември) в 13:30ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа.

Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". Той е за провал в икономическата политика.

До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета "Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни. Гласовете "за" вота на недоверие на вносителите от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ са общо 62. Ако към тях се присъединят "Възраждане" и "Величие", общият брой става 105, което е под нужното мнозинство от 121 гласа.

От друга страна, против вота на недоверие и в подкрепа на правителството има 131 гласа. Те са на депутатите от ГЕРБ–СДС, "Има такъв народ", БСП и "ДПС – Ново начало".

Това всъщност не е първият вот на недоверие, свързан с темата за икономическата политика. Третият вот на недоверие също беше за провал във финансите. Той обаче беше отхвърлен и тогава управляващите успяха да спасят това правителство.

Шестият вот на недоверие ще се проведе на фона на протести, чиято заявка е да бъдат по-мащабни и от предишните.

Въпреки недоволството управляващите обявиха, че нямат намерение да подават оставка заради влизането на страната ни в еврозоната. Това е и основната причина. Вместо това те се заеха с прекрояване на бюджета за догодина. Той в момента се разглежда в комисии, очаква се да влезе и в зала, за да бъде разгледан до края на седмицата на първо четене, а на второ четене да бъде приет до коледните празници.

Разискванията в пленарна зала по вота на недоверие започнаха в 10 часа.

Дебатът се водеше основно от опозицията - имаше спорове, но до скандали не се стигна.

Още преди дебата вносителите на вота призоваха за подкрепа от всички формации, включително от редиците на управляващите.

"Очакваме той да бъде подкрепен от всички, у които е останал елементарен политически инстинкт. Улицата и площадите в цялата страна казаха едно: "Оставка!”. Тази власт вече е паднала – остава само формалното ѝ потвърждение”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Управляващите обаче са категорични - чуват исканията на протестиращите, но пред тях има по-важна задача. "Остават ни 20 метра до финала да влезе еврото 1 януари. Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. И няма да се съглася да я компрометираме преди еврото. След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Обявил съм го на всички партньори - ще бъдем консолидирани не на инат, а за да влезем в еврозоната”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Спорът се пренесе и в залата.

"След като г-н Зафировказа, че като се изтегли бюджетът БСП ще напуснат управлението, сега ще подкрепят ли този вот на недоверие? Ще дойде ли моментът, в който г-н Балабанов ще усети влиянието на "ДПС-Ново начало" или никога няма да се случи? Колегите от ГЕРБ ще вземат ли участие в този вот на недоверие или както предния път ще мълчат виновно", попита Йордан Иванов от ПП-ДБ представителите от мнозинството.

"Борисов вече подаде оставката на кабинета и каза, че срокът му на годност е първи януари”, подчерта и Димо Дренчев от "Възраждане”.

А според Ахмед Вранчев от АПС "проблемът не е в параметрите на бюджета, а в това, което се случва в кабинета на Пеевски и зад кулисите”.

Красимир Терзиев от ГЕРБ от своя страна отговори: "Г-н Вранчев, чух 10 пъти името на Делян Пеевски, около 20 пъти буквата "Д” и всички популистки опорки, на които се крепи вашия вот. Политиката, за жалост, уважаеми колеги, залитна в последните 5 години в пълен популизъм и за това сте виновни само вие”.

Част от Формации в опозиция засегнаха и темата с протестите и контрапротестите.

"Контрапротестите на ДПС бяха жалък панаир на страха. Нископлатена услуга.Вашата власт е купена с дърва на огрев. Когато купиш властта с дърва, после управляваш с тояга”, подчерта Красимира Катинчарова от "Величие".

"Г-жо Катинчарова, всичко за вас приключи. Нямате право да говорите за морал. Вие сте същите като Пеевски. Преди 3 минути гласувахте с Пеевски”, заяви от парламентарната трибуна лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Г-н Желязков, призовавам ви да предадете оставка, за да не карате площада да стигне до ексцесии, за да я получи. Съвсем мирно и съвсем честно". С тези думи лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев се обърна от парламентарната трибуна към премиера Росен Желязков по време на дебата по вота не недоверие към кабинета.

"Тази оставка е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ, в това число от гледна точка на икономиката", категоричен е Василев.

"Колегите, които искаха числа – надявам се да гледат от кабинет 222, да ви дам няколко числа как изглажда тази кражба на бъдеще от собствения ви преработен бюджет, който с вашия подпис влезе в Народното събрание", каза той и посочи, че през 2027 г. парите за наука ще паднат с над 40 млн., с 200 млн. ще паднат парите образование, парите за спорт и култура – с 60 млн.

По думите му това показва ясно приоритетите за това правителство. "Но знаете ли какво се вдига през 2027 г. – данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат, т.е. 2027 г. вашите намерения са да вдигнете данъците и осигуровките на българските граждани, да замразите парите за здравеопазване и да намалите парите за образование, за култура, за наука, за спорт и за изкуство", добави Василев.

"Имате министър на икономиката, който не може да си направи среща сам без да пита. Имате министър на енергетиката, който е позволил току-що да се купи земя до Козлодуй за 2500 лв. кв. м., и най-вероятно не го и знае, че се е случило. Имаме тук един заместник министър-председател в лицето на г-н Зафиров, който до края на юли щеше да е решил проблема за медицинските работници, обаче отиде в кабинет 222 и не му позволиха", добави Асен Василев.

"Не ви позволяват да вземете решения, които са добри за българските граждани, затова трябва това правителство да си ходи, защото даже и да искате, вие не можете да вземете решения, които са добри за българските граждани", обърна се отново Василев към премиера Желязков.

Бившият финансов министър изтъкна и че страната ни ще загуби 400 млн. евро по ПВУ, защото "не може да се назначи от вас независимо ръководство на Комисията за противодействие на корупцията".

"Затова трябва да си ходите, г-н Желязков, и да си подадете оставката, защото нямате свободната воля да работите за доброто на българските граждани и българските фирми", категоричен бе той.

Василев призова Желяков, ако има свободна воля, да стане и да каже, че няма да се вдигнат с над 40% заплатите в КОНПИ.