Голям пожар гори във фабрика близо до Анкара

Г олям пожар гори във фабрика в турския град Къръккале, който се намира в близост до столицата Анкара, съобщи Анадолската агенция.

Сградата е част от фабриките в индустриалната зона край града. По първоначална информация над нея се издига гъст черен дим, а на място са изпратени много на брой пожарни, които продължават да се борят с огъня.

Все още не е изяснено какво се е произвеждало и помещавало във фабриката, както и дали има жертви и ранени.

