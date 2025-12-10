Голям пожар гори във фабрика близо до Анкара

Г олям пожар гори във фабрика в турския град Къръккале, който се намира в близост до столицата Анкара, съобщи Анадолската агенция.
Kırıkkale'de kimya fabrikasındaki yangın devam ederken, bölgede başka bir fabrikada daha yangın çıktı.— Halk TV (@halktvcomtr) December 10, 2025
Enerji paneli ürettiği öğrenilen fabrikanın jenaratör bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. https://t.co/0GgmaahsYN pic.twitter.com/ya4Z5Dce2X
Сградата е част от фабриките в индустриалната зона край града. По първоначална информация над нея се издига гъст черен дим, а на място са изпратени много на брой пожарни, които продължават да се борят с огъня.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Bahadır Kimya Fabrikası’nda sabah saatlerinde yangın çıktı.— Genç Ufuk Haber (@GencUfukGazete) December 10, 2025
Erken saatlerde alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye,ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman kilometrelerce uzaktan görülürken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/L5XFKf0jMy
Все още не е изяснено какво се е произвеждало и помещавало във фабриката, както и дали има жертви и ранени.
#SONDAKİKA Kırıkkale'de bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/6OGCVlzA7E— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) December 10, 2025