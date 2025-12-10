Русия изпраща наемници от Черна гора да се сражават в Украйна

О коло 20 граждани на Черна гора се сражават заедно с руските войски в Украйна.

Полицията стартира „операция Луганск“, в рамките на която бяха проведени претърсвания и два ареста, но просръбските медии твърдят, че това е инсценировка.

В края на ноември полицейското ръководство на Черна гора обяви, че „операция Луганск“ е била проведена в сътрудничество с прокуратурата в Подгорица и Дирекцията за разузнаване и сигурност на Министерството на отбраната.

Тази акция е резултат от няколкомесечна работа по идентифицирането и преследването на лица, които са се сражавали в чуждестранни военни формирования, в случая на служба на Руската федерация, която на 24 февруари 2022 г. започна мащабна инвазия в Украйна.

Оттогава десетки хиляди наемници и други военизирани лица се присъединиха към „специалната военна операция“, както Кремъл нарича инвазията в Украйна.

В Сърбия ангажиментът на доброволците е най-известен благодарение на канала в YouTube, където снайперистът Деян Берич се появява като един от основните вербовчици на наемници в нашия регион. Той рискува да бъде арестуван, ако някога се върне в страната си, но през януари 2024 г. той също така поведе бунт на сръбските наемници и доброволци, които са се сражавали в 119-ия стрелкови полк, базиран в Риазан.

Деян Берич се оплакваше, че руснаците са малтретирали сърбите, наричайки ги с обидни прякори и описвайки ги като крадци. Командирът е наредил на сръбските бойци да атакуват с само два или три пълнителя.

Сърбите отказали да изпълнят тази заповед, считайки я за самоубийство, което довело до намесата на военната полиция.

„Те пребиха нашите невъоръжени бойци с палки, разбивайки им главите и удряйки ги по устата“, разказа Деян Берич. Сръбските власти не реагираха.

В Черна гора Данко Савич и Деян Бралетич бяха арестувани в Даниловград, а в домовете на осем други лица бяха проведени претърсвания. Полицията съобщи, че операцията е засегнала общо 12 души.

Преди това вече бяха проведени претърсвания на 13 места, включително адвокатска кантора, всичките разположени в района на Даниловград, Никшич и Подгорица. Полицията потвърди, че е иззела 24 огнестрелни оръжия, над 1000 патрона, девет ножа, саби и щик, както и униформи, знамена и други знаци на организации и групи.

Според подробно изявление на полицията, само Данко Савич е бил арестуван като заподозрян в престъпление за участие в чуждестранни въоръжени формирования.

„Той е воювал за Руската федерация, по-специално в района на Луганск, в Донбас, от началото на 2023 г. до началото на 2025 г.“ Данко Савич е имал в банковата си сметка 1,5 милиона евро, сума, за която не е могъл да докаже произхода и която вероятно е свързана с участието му в сраженията.

Не е ясно обаче дали тези пари са лична плячка или са били предназначени за набиране на други наемници.

Във всеки случай парите са били в банковата му сметка, а не в брой или в крипто сметка, както е обичайно в такива случаи.

Данко Савич е притежавал също така въздушна пушка без разрешително, различни униформи, включително тези на казашките братя, бронежилетки, каски, комуникационни устройства, SIM карти, сертификати за гражданство, чуждестранни паспорти, руска военна книжка, доказателства за собственост върху недвижими имоти и др.

От всички лица, замесени в операция „Луганск“, само Деян Бралетич е бил арестуван за незаконно притежание на оръжие и експлозиви, тъй като в дома му са били намерени ловна пушка и 18 патрона, а останалите заподозрени изглежда са имали разрешителни за носене на оръжие.

Данко Савич вече беше арестуван на 30 юни в дома си в Даниловград, където беше регистриран като гражданин на Босна и Херцеговина. Полицията конфискува 12,2 кг експлозиви, 33 патрона, очила за нощно виждане, две радиостанции и сигнален револвер. Полицията откри и карти на Черногорското казашко братство, както и други емблеми и фотографии. Два дни по-рано в Никшич полицията намери други оръжия.

Той бе осъден на три месеца затвор, като присъдата потвърждава, че той е гражданин на Черна гора.

Според информация от социалните мрежи Данко Савич е бивш офицер от югославската армия. Игор Дамянович, журналист за IN4S и Politika, известен с репортажите си от руска страна, твърди във Facebook, че бащата на Савич е бил измъчван и убит по време на войната в Босна и Херцеговина от вражески формирования.

Той също така твърди, че Данко Савич е бил в затвора преди месец заради експлозиви, открити през лятото.

Просръбските медии сравниха тази полицейска акция с аферата с псевдопреврата от 2016 г., ръководена зад кулисите от главния прокурор Миливое Катнич, който в момента е в затвора за престъпна асоциация и трафик на наркотици. Развръзката на тази истинска теленовела се очаква пред Апелативния съд в края на годината.

Всички обвиняеми, предполагаеми руски заговорници, бяха оправдани по време на ново съдебно дело.

„Монитор“ вече писа за сръбските доброволци и за онези, които се сражаваха за паравоенната група „Вагнер“ в Донбас през 2015 и 2016 г. Един от тях беше осъден в Черна гора, но подробностите за участието му в боевете не бяха уточнени.

Откакто основателят на „Вагнер“ Евгений Пригожин беше елиминиран, нови войници от балканския регион подписват договори директно с руското министерство на отбраната.

Няма точни данни за броя на черногорските граждани, които се сражават на страната на Русия срещу Украйна, но се предполага, че са около 20. Няма информация за броя на загиналите.

Според близките на един от замесените, той е бил строителен работник в Москва, а разрешителното му за работа и престой е изтекло. Проверката е установила, че той е работил нелегално, но му е било предложено да отиде на фронта, за да работи по укрепленията, които Русия строи в окупираните части на Украйна. Алтернативата е била да бъде върнат в Черна гора или Сърбия, тъй като е имал и двата паспорта.

При пристигането си на фронта обаче, вместо да строи укрепления, той е бил изпратен на предната линия и е бил убит при внезапно нападение. Въпреки че семейството му теоретично има право на обезщетение от 120 000 евро, медал и руско гражданство, то не е получило нищо, „защото руското посолство в Белград не се интересува от нашите мъртви“.

Исканията към сръбското министерство на външните работи за връщане на тялото също не дадоха резултат. Нови елементи от тази история трябва да бъдат разкрити в края на декември пред Апелативния съд. | БГНЕС

Анализ на Monitor, преведен от Перса Алигрудич за Le Courrier des Balkans