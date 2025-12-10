Челен сблъсък край Монтана - жена е с опасност за живота

Д вама уши са пострадали и са настанени в болница, като жена е опасност за живота, след челен сблъсък на два автомобила на пътя между Монтана и Берковица към 15:30 часа вчера. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Млада жена пострада тежко при челен удар край Монтана

Причина за произшествието е навлизане в лентата за насрещно движение от страна на 65-годишна водачка от град Кула, която била зад волана лек автомобил. Тя се ударила в автомобил, управляван от мъж на 47 години от София. Жената-водач е пострадала тежко и е в болница с фрактура на дясна китка, фрактура на ребрата, пробит бял дроб и има опасност за живота й, а пътник в другия автомобил е с телесни повреди в болница. По двата автомобила са нанесени сериозни материални щети, повредена е и мантинела на пътя. Заради инцидента пътят Берковица-Монтана е бил временно затворен и се е налагало движение по обходни маршрути. На местопроизшествието е направен оглед, а по случая е образувано дъсъдебно производство.

Две коли се преобърнаха в крайпътна нива в Монтанско, трима са пострадали

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на годината по пътищата на региона са станали около 200 катастрофи с 11 загинали и приблизително 300 ранени.