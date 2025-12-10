Скандал в мрежата: Джей Ди Ванс отговори със сарказъм на слуховете за публичен спор с жена си

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс остро отговори на тролове, които разпространяваха снимка, твърдяща, че го показва да се кара с жена си, Уша, в ресторант, съобщава The Post .

Ерика Кърк за Джей Ди Ванс: Той е благословия

Снимката, за която не се знае кога е направена и не е потвърдена, показва Ванс с намръщено лице, облечен в бяла тениска, седнал на маса в ресторант срещу жена си, която има наведена глава и е поставила ръка на лицето си.

Източник: Getty Images

Много потребители на социалните мрежи използваха снимката като доказателство за проблеми в брака на Ванс, добавяйки саркастични коментари. Един от тях, Томас Клей-младши, написа във Facebook на 5 декември: „Изглежда, че нещата не вървят добре в Републиканистан“.

JD Vance savagely claps back at trolls claiming photo shows him yelling at wife Usha inside restaurant https://t.co/sDR7RZwMkg pic.twitter.com/I37RbR46qu — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Много коментатори също предположиха, че снимката вероятно е генерирана с изкуствен интелект.

Did you see this picture of JD Vance supposedly yelling at his wife in a restaurant?



Yeah, the Vice President of the United States goes to a restaurant in a t-shirt and yells at his wife. 🙄



Try harder. pic.twitter.com/PbyIYcUDKJ — Bill Mitchell (@mitchellvii) December 10, 2025

Във вторник следобед вицепрезидентът обърна ситуацията в своя полза и публикува саркастичен коментар в X (бившия Twitter): „Винаги нося потник, когато излизам на публично място, за да се карам силно с жена си“.

Източник: GettyImages

Бракът на двойката беше обект на слухове от октомври, след като Ванс прегърна вдовицата на покойния основател на Turning Point USA, Чарли Кърк, Ерика.

Източник: GettyImages

През ноември и декември Уша беше забелязана без брачната си халка по време на няколко събития с първата дама Мелания Тръмп. Нейният говорител обясни, че като заета майка, втората дама „прави много съдове, къпе децата и понякога забравя халката си“.

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Ванс пренебрегна интернет слуховете миналата седмица в интервю за NBC News, заявявайки, че „те донякъде се забавляват с това“.