Терзиев: Мобилизираме всички ресурси квартал "Люлин" да бъде изчистен

О мръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин“ все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И пари има – осигурени са му над 600 хил. лв. Резултат няма. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

Мобилизираме всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън, допълва Терзиев.

Той благодари на доброволците в „Люлин“, които организират нова акция в събота. Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че „тука е така“ или че промяната трябва да си я изстрадат, допълва още столичният градоначалник.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Терзиев пише още, че и той и екипът му и служителите на „Софекострой“ ще подкрепят акцията с техника, с хора и с още повече енергия.

Благодаря за търпението на люлинци и за волята да не се огънем пред изнудването, заявява той.

Терзиев дава пример и кметовете на „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ - Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев, които, вместо да се оплакват, са на терен всеки ден. Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия, допълва Васил Терзиев.

В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е, пише още кметът на София.

Терзиев: София няма да плаща такса рекет

В понеделник зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева заяви, че се очаква в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена миналата седмица от Гората.бг за кризисните ситуации със сметосъбирането в София.

Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество “Софекострой” Николай Щерев.

На 1 декември влезе в сила въведена от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката бе наложена поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в районите.