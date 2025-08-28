САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

С АЩ призова Дания „да се успокои“, след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия, предаде ВВС.

Датската обществена телевизия DR цитира източници, според които целта е била да се асимилират в обществото и да се насърчи отделянето на Гренландия от Дания в полза на САЩ, макар да не е ясно за кого точно са работили замесените мъже.

Служител на Белия дом не потвърди съществуването на кампания за влияние, но заяви:

„Смятаме, че датчаните трябва да се успокоят.“

Външният министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че „всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралството е, разбира се, недопустим“.

Датското разузнаване предупреди, че Гренландия е обект на „различни видове кампании за влияние“.

Говорител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че шарже д’афер Марк Стро се е срещнал с представители на датското външно министерство и е провел „продуктивен разговор“, който „потвърждава силните връзки“ между Гренландия, Дания и САЩ.

Denmark summons US envoy over intelligence reports that American citizens have been conducting covert influence operations in Greenland https://t.co/tu4HvFwHMU pic.twitter.com/FnAQphFEE9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 27, 2025

Говорителят уточни, че не може да коментира „действията на частни американски граждани в Гренландия“, но подчерта, че САЩ винаги са уважавали правото на народа на Гренландия „да определя собственото си бъдеще“.

Президентът Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че иска да анексира Гренландия – полуавтономна част от Кралство Дания, – докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвини Копенхаген, че не инвестира достатъчно в територията.

При посещение в Гренландия преди няколко месеца датският премиер Мете Фредериксен предупреди Вашингтон, че „не можете да анексира друга държава“.

В изявление за ВВС външният министър на Дания каза, че правителството е „наясно, че чужди играчи продължават да проявяват интерес към Гренландия и нейното място в Кралството Дания“.

„Следователно не е изненадващо, ако преживеем външни опити да повлияят върху бъдещето на Кралството в близко бъдеще“, добави той.

BREAKING



Danish Foreign Minister Lars Løkke summoned the US ambassador after Danish intelligence foiled an American cell running “covert influence operations” in Greenland, attempting to implant separatist sentiments to the local population.



🇩🇰🇪🇺🇱🇷 pic.twitter.com/ZpVox6o5R7 — Astraia Intel 🇺🇸🇪🇺 (@astraiaintel) August 27, 2025

В оценка на Датската служба за сигурност и разузнаване (PET) се посочва, че кампаниите за влияние ще се стремят към „създаване на напрежение в отношенията между Дания и Гренландия“. Това може да се случи чрез „използване на съществуващи или измислени разногласия“, чрез „традиционни агенти за влияние“ или с „дезинформация“. PET заяви още, че е засилила присъствието си в Гренландия и сътрудничеството с местните власти.

Тъй като САЩ в момента нямат посланик в Копенхаген, Расмусен повика Марк Стро – най-високопоставения американски дипломат в Дания.

Това не е първият подобен случай – по-рано тази година Расмусен вече извика американския шарже д’афер след доклад, според който американските шпионски агенции са били инструктирани да съсредоточат усилията си върху Гренландия.

В последния си репортаж DR разкри подробности за посещение на американски гражданин в столицата на Гренландия Нуук. Според медията целта му е била да изготви списък на гренландци, които подкрепят усилията на САЩ за овладяване на острова, за да бъдат вербувани в движение за независимост.

По-ранен доклад от май на Wall Street Journal също твърдеше, че Вашингтон се стреми да научи повече за движението за независимост на Гренландия и за отношението към добива на минерали от американски компании.

По това време директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард не отрече твърденията, но обвини изданието в „нарушаване на закона и подкопаване на сигурността и демокрацията в страната“.

Гренландия има сложни отношения с Дания. Макар да се ползва с широка автономия от 1979 г. насам, външната политика и отбраната ѝ остават в правомощията на Копенхаген.

Въпреки че повечето гренландски партии подкрепят независимостта, те не са единни относно темпото на процеса. От 2009 г. гренландците имат правото да свикат референдум, но социологически проучвания показват, че огромното мнозинство от тях не желаят да станат част от САЩ.

Когато през март вицепрезидентът Джей Ди Ванс посети американска военна база на острова, той обвини Дания, че не прави достатъчно, за да защити американските войски и местното население от Русия, Китай и други държави, заинтересовани от минералните богатства и арктическите морски маршрути.

Лидерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен обаче заяви през май категорично: „Ние не принадлежим на никого. Сами решаваме бъдещето си.“

Последното решение на Расмусен да повика американския шарже д’афер представлява „дипломатически жълт картон“ – безпрецедентен в отношенията между Дания и САЩ, смята Йенс Ладефогед Мортенсен от Университета в Копенхаген.

„Това враждебно отношение на администрацията на Тръмп към Дания е шокиращо“, каза той пред Би Би Си. „Като проамериканска страна ние питаме: защо правите това?“

Междувременно една от най-големите датски компании попадна под ударите на американското правителство през последните дни – след като бе издадена заповед за спиране на строителството на голям вятърен парк край бреговете на Роуд Айлънд.

Проектът Revolution Wind, който вече е завършен на 80%, се управлява от датския енергиен гигант Ørsted, в който датската държава държи 50,1%.

Това е поредната инициатива за вятърна енергия, на която президентът Доналд Тръмп се противопоставя. Миналата седмица той заяви: „Ние не правим вятъра.“

Акциите на Ørsted се сринаха с 16% в понеделник след заповедта за спиране на работа, макар по-късно да възстановиха част от загубите. Компанията съобщи, че вече е инсталирала 45 от общо 65 турбини по проекта, който ще осигури електроенергия за 350 000 домакинства.