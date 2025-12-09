Предупреждение за мегаземетресение в Япония

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"

Я пония е в състояние на повишена готовност за мегаземетресение, след като трус с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси северните райони на страната късно в понеделник, 8 декември. Според властите следващите няколко дни ще бъдат от решаващо значение.

Силни трусове в региона

A powerful 7.5-magnitude earthquake shook northeastern Japan, prompting orders for about 90,000 residents to evacuate and tsunami warnings that hours later were downgraded to advisories https://t.co/kl2BklUpBN pic.twitter.com/mE9MCNpbuH — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Земетресението в понеделник е регистрирано край източното крайбрежие на префектура Аомори около 23:15 ч. на дълбочина 54 километра. Силното земетресение рани 23-ма души и предизвика цунами, при което вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната.

Град Хачинохе е отчел трусове с интензивност над 6-а степен по японската скала от 0 до 7.

Трусът е предизвикал т.нар. „дългопериодични движения на земната маса“ – бавни, широкообхватни сеизмични вълни, които могат сериозно да засегнат високите сгради. В някои части на префектура Аомори те са били толкова силни, че са затруднили хората във високите етажи да останат на крака.

Първоначално властите издадоха предупреждения за цунами за префектура Ивате и части от Хокайдо и Аомори, но по-късно понижиха степента на предупреждение. Всички препоръки бяха отменени в 6:20 ч. сутринта във вторник, 9 декември.

A powerful magnitude 7.6 earthquake struck northeastern Japan at around 1415 UTC today, triggering a tsunami warning for parts of the country. Attached are the estimated tsunami travel times (in hours), earthquake shaking intensity and Event Brief showing potential exposure to… pic.twitter.com/OXXhX3Se1B — Pacific Disaster Center - PDC Global (@PDC_Global) December 8, 2025

Опасност от мегаземетресение

Японската метеорологична агенция съобщи, че е възможно да последва голям трус с магнитуд 8 или повече по протежение на Японската падина и Курилския ров край Хокайдо.

Предупреждението за мегаземетресение – първото, откакто тази категория е въведена през 2022 г. – обхваща райони от Хокайдо до префектура Чиба.

Длъжностните лица призовават хората да проверят пътищата за евакуация, да се уверят, че мебелите в домовете им са обезопасени, и да подготвят комплекти за спешни случаи, включително храна, вода и преносими тоалетни.

A magnitude 7.5 earthquake struck northern Japan on December 8. Tsunami advisories have been lifted for the Pacific coastline in northern Japan. But officials have issued an alert for a potential megaquake in northern Japan.



Check our website for more: https://t.co/5f5f9T5jEr pic.twitter.com/PgLK3O8cDv — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 9, 2025

Те подчертават, че не е издадена препоръка за евакуация, но съветват хората да останат бдителни през следващата седмица.

Морикубо Цукаса, директор по управление на бедствията в кабинета на министър-председателя, заяви на пресконференция, че данните за земетресенията в световен мащаб предполагат, че съществува статистическа вероятност, но не и сигурна прогноза, за предстоящ по-голям трус.

„Въз основа на статистиката за земетресенията, случили се по света досега, съществува вероятност да настъпи мащабно земетресение с магнитуд 8 или повече като последващ трус по протежение на Японската падина и падината Чишима край Хокайдо. Не е ясно дали ще се случи такова земетресение. Но всеки трябва да се вслуша в призива да вземе предпазни мерки, за да защити собствения си живот.“

Затворени училища и прекъсвания на водата

Министерството на образованието съобщи, че 7 държавни училища в префектура Аомори са съобщили за щети, включително счупени прозорци. В цялата префектура 139 училища бяха затворени на 9 декември заради земетресението.

Към 9 ч. сутринта над 400 домакинства в две общини в префектурите Аомори и Ивате са без течаща вода.

Няма аномалии в ядрените съоръжения

Енергийните компании с ядрени централи в региона съобщават, че не са открили никакви аномалии.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) съобщи, че ядрените централи „Фукушима Даичи“ и „Даини“ работят нормално, но е спряла изпускането на пречистена и разредена вода от „Даичи“ в 23:42 ч. като стандартна предпазна мярка.

Съоръжението претърпя стопяване на активните зони на три от реакторите по време на земетресението и цунамито през март 2011 г., а водата, използвана за охлаждане на разтопеното гориво, продължава да се смесва с дъждовна и подпочвена вода. Тази вода се пречиства, за да се отстранят повечето радиоактивни вещества с изключение на тритий. След това тя се разрежда, като нивата на тритий се намаляват далеч под указанията на Световната здравна организация за питейна вода, преди да бъде изпусната в океана.

От TEPCO съобщиха, че са наредили на някои служители временно да се евакуират от централата.

Компанията Tohoku Electric Power Company съобщи, че не са открити нередности в атомната електроцентрала „Хигашидори“ в префектура Аомори, нито в централата „Онагава“ в префектура Мияги.

Hokkaido Electric Power Company също съобщава, че няма проблеми с атомната си електроцентрала „Томари“.

Мегаземетресение



Мегаземетресение е термин, използван за описване на изключително мощни земетресения. Тези събития са сред най-разрушителните сеизмични феномени на Земята и често се случват в зони на субдукция, където една тектонска плоча се подпъхва под друга. Поради огромната енергия, която освобождават, мегаземетресенията могат да причинят мащабни разрушения не само в непосредствена близост до епицентъра, но и на хиляди километри разстояние, особено чрез генерирането на опустошителни цунами.

Механизмът на възникване на мегаземетресенията е свързан с натрупването на напрежение по границите на тектонските плочи. В зоните на субдукция, където една океанска плоча потъва под континентална или друга океанска плоча, тези плочи често се "заключват" една за друга поради триене. Това блокиране води до постепенно натрупване на огромно количество потенциална енергия в продължение на десетилетия или дори векове.

Когато натрупаното напрежение надхвърли силата на сцепление между плочите, се случва внезапно подхлъзване по разлома, освобождавайки акумулираната енергия под формата на сеизмични вълни, което води до мегаземетресение.