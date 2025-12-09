Свят

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

9 декември 2025, 15:19
П резидентът Доналд Тръмп критикува европейските лидери като „слаби“ и нарече Европа „разлагаща се“ група нации в интервю за POLITICO, омаловажавайки традиционните съюзници на САЩ за неспособността им да контролират миграцията и да сложат край на войната между Русия и Украйна, като същевременно намекна, че ще подкрепя европейски политически кандидати, съвпадащи с неговата визия за континента.

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп.

„Мисля, че са слаби“, каза Тръмп за европейските политици. „Но мисля и, че искат да бъдат толкова политически коректни“.

„Мисля, че не знаят какво да правят“, добави той. „Европа не знае какво да прави“.

Тръмп съчета този откровен и дори груб тон относно европейските въпроси с поредица от твърди изказвания по вътрешнополитически теми: той заяви, че подкрепата за незабавно понижаване на лихвите ще бъде основен критерий при избора на нов председател на Федералния резерв; че може да разшири военните операции срещу наркотици в Мексико и Колумбия; и призова консервативните съдии на Върховния съд Самюел Алайто и Кларънс Томас, и двамата на възраст над 70 години, да останат на поста.

Коментарите на Тръмп относно Европа идват в особено критичен момент на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, като европейските лидери изразяват нарастваща тревога, че Тръмп може да изостави Украйна и континенталните съюзници пред руската агресия. В интервюто Тръмп не даде никакви уверения на европейците и заяви, че Русия очевидно е в по-силна позиция от Украйна.

Тръмп разговаря с Даша Бърнс от POLITICO в Белия дом за специален епизод на „The Conversation“.

POLITICO обяви Тръмп за най-влиятелната фигура, оформяща европейската политика през следващата година, признание, което преди това е било давано на лидери като украинския президент Володимир Зеленски, италианската премиерка Джорджа Мелони и унгарския премиер Виктор Орбан.

Уверените му изказвания за Европа контрастират с някои от коментарите му по вътрешнополитически въпроси. Президентът и неговата партия са се сблъскали с редица изборни загуби и нарастваща дисфункция в Конгреса тази есен, докато избирателите реагират срещу високата цена на живота. Тръмп се е затруднил да представи послание, отговарящо на тази нова реалност: в интервюто той оцени икономическото представяне като „А-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс“, твърдеше, че цените падат навсякъде, и отказа да посочи конкретно решение за предстоящия скок на здравните осигурителни премии.

Въпреки нарастващите турбуленции у дома, Тръмп остава изключителна фигура в международната политика.

През последните дни европейските столици бяха разтърсени от публикуването на новата Национална стратегия за сигурност на Тръмп, провокативен документ, който поставя администрацията му в опозиция към основното европейско политическо Establishment и обещава да „насърчава съпротивата“ срещу европейския статус по въпроси като миграцията и други политически чувствителни теми.

В интервюто Тръмп засили тази визия, описвайки градове като Лондон и Париж като скърцащи под тежестта на миграцията от Близкия изток и Африка. Без промяна в граничната политика, според него някои европейски държави „няма да могат да съществуват повече.“

Използвайки силно провокативен език, Тръмп посочи левия кмет на Лондон Садик Хан, син на пакистански имигранти и първия мюсюлмански кмет на града, като „катастрофа“ и обвини изборите му в миграцията: „Избран е, защото толкова много хора са дошли. Те гласуват за него сега“.

Президентът на Европейския съвет, Антонио Коща, в понеделник порица администрацията на Тръмп за документа за националната сигурност и призова Белия дом да уважава суверенитета на Европа и правото ѝ на самоуправление.

„Съюзниците не трябва да се намесват в демократичния живот или вътрешнополитическите избори на тези съюзници“, каза Коща. „Те ги уважават“.

В интервюто си за POLITICO Тръмп пренебрегна тези граници и заяви, че ще продължи да подкрепя свои фаворити в европейските избори, дори ако това обиди местните настроения.

„Бих подкрепил“, каза Тръмп. „Подкрепял съм хора, но съм подкрепял хора, които много европейци не харесват. Подкрепих Виктор Орбан“, каза Тръмп за твърдия десен унгарски премиер, когото възхвалява за политиката му по граничен контрол.

По-голямата част от вниманието му бе насочено към войната в Украйна, а не към изборните въпроси. Тръмп твърди, че е предложил нов проект на мирен план, който някои украински официални лица харесват, но Зеленски сам още не е прегледал. „Щеше да е хубаво, ако го прочете“, каза Тръмп.

Зеленски се срещна с лидери на Франция, Германия и Обединеното кралство в понеделник и продължава да се противопоставя на предаването на украинска територия на Русия като част от мирно споразумение.

Президентът заяви, че отдава малко значение на ролята на европейските лидери за прекратяването на войната: „Говорят, но не произвеждат резултат, а войната просто продължава и продължава“.

В ново предизвикателство към Зеленски, който изглежда политически отслабен в Украйна заради корупционен скандал, Тръмп отново призова Украйна да проведе нови избори.

„Не са провеждали избори от дълго време“, каза Тръмп. „Знаете, те говорят за демокрация, но стига се до момент, когато вече не е демокрация“.

Латинска Америка

Дори докато заяви, че следва мирна програма в чужбина, Тръмп каза, че може да разшири военните действия на администрацията си в Латинска Америка срещу цели, свързани с наркотрафика. Тръмп е разположил масивни военни сили в Карибите, за да атакува предполагаеми наркотърговци и да оказва натиск върху авторитарния режим във Венецуела.

В интервюто Тръмп многократно отказа да изключи възможността за изпращане на американски войски във Венецуела като част от усилията да свали властта на силния човек Николас Мадуро, когото обвинява в изнасяне на наркотици и опасни хора към САЩ. Някои лидери на американската десница предупреждават, че сухопътна инвазия във Венецуела би била „червена линия“ за консерваторите, които са гласували за него, за да прекратят чуждестранни войни.

„Не искам да изключвам или да потвърждавам. Не говоря за това“, каза Тръмп относно разполагането на сухопътни войски, добавяйки: „Не искам да говоря с вас за военна стратегия“.

Но президентът заяви, че би обмислил използване на сила срещу цели в други страни, където наркотрафикът е активен, включително Мексико и Колумбия.

„Разбира се, бих го направил“, каза той.

Тръмп почти не защитава някои от най-противоречивите си действия в Латинска Америка, включително скорошното помилване на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който изтърпяваше десетилетна присъда в американски затвор след присъда за масов трафик на наркотици. Тръмп каза, че знае „много малко“ за Ернандес, освен че му е казано от „много добри хора“, че бившият президент на Хондурас е бил несправедливо цел на политически опоненти.

„Помолиха ме да го направя и аз казах: Ще го направя“, призна Тръмп, без да назовава хората, които са поискали помилването.

Здравеопазване и икономика

Попитан да оцени икономиката по време на мандата си, Тръмп я оцени като категоричен успех: „А-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс.“ До степента, до която избирателите са разочаровани от цените, Тръмп обвини администрацията на Байдън: „Наследих хаос. Наследих пълен хаос“.

Президентът се сблъсква с трудна политическа среда, тъй като избирателите се борят с високите разходи за живот – около половината от всички избиратели и почти 4 от 10 души, които са гласували за Тръмп през 2024 г., казват в скорошно проучване на POLITICO, че разходите за живот са най-високите в живота им.

Тръмп заяви, че може да направи допълнителни промени в тарифната политика, за да помогне за намаляване на цените на някои стоки, както вече е направил, но настоя, че общата тенденция на разходите върви в правилната посока.

„Цените навсякъде падат“, каза Тръмп, добавяйки: „Всичко пада“.

Цените са се повишили с 3 процента през 12-те месеца, приключващи през септември, според най-новия индекс на потребителските цени.

Политическите трудности на Тръмп засенчват предстоящото му решение за номинация за председател на Федералния резерв, пост, който ще формира икономическата среда за остатъка от мандата му. Попитан дали подкрепата за намаляване на лихвите ще бъде тест при избора на кандидат за Фед, Тръмп отговори с бързо „да“.

Най-непосредствената заплаха за разходите на живота за много американци е изтичането на подобрените субсидии за здравно осигуряване по плановете на Obamacare, въведени от демократите при бившия президент Джо Байдън, които изтичат в края на годината. Очаква се премиите за здравно осигуряване да скочат през 2026 г., а медицинските благотворителни организации вече отчитат значително увеличение на молбите за помощ дори преди изтичането на субсидиите.

Тръмп до голяма степен е отсъствал от преговорите за здравната политика във Вашингтон, докато демократите и някои републиканци, подкрепящи компромис по субсидиите, са се сблъскали с непреодолима опозиция отдясно. Достигането на споразумение и осигуряването на подкрепа от достатъчно републиканци за преминаване вероятно би изисквало директна намеса на президента.

Попитан дали би подкрепил временно удължаване на субсидиите по Obamacare, докато разработва мащабен план с законодатели, Тръмп беше неангажиран.

„Не знам. Ще трябва да видя“, каза той, преминавайки към атака срещу демократите за твърде голямата им щедрост към застрахователните компании по Закона за достъпно здравеопазване.

Облак на несигурност обгръща намеренията на администрацията относно здравната политика. В края на ноември Белият дом планира да представи предложение за временно удължаване на субсидии по Obamacare, само за да отложи обявяването. Тръмп обещава от години да представи цялостен план за замяна на Obamacare, но никога не го е направил. Това не се промени в интервюто.

„Искам да дам на хората по-добро здравно осигуряване за по-малко пари“, каза Тръмп. „Хората ще получат парите и ще купят здравното осигуряване, което искат“.

След като беше напомнено, че американците в момента купуват коледни подаръци и правят бюджет за домакинството за 2026 г. в условията на несигурност около премиите, Тръмп отговори: „Не бъдете драматични. Не бъдете драматични“.

Върховен съд

Големи части от вътрешнополитическата програма на Тръмп в момента са пред Върховния съд, с общо симпатизиращо 6-3 консервативно мнозинство, което обаче е поставило някои пречки пред най-смелите версии на изпълнителната власт, които Тръмп се е опитвал да упражнява.

Тръмп говори с POLITICO няколко дни след като Върховният съд се съгласи да разгледа аргументите относно конституционността на гражданството по рождение, автоматичното предоставяне на гражданство на хора, родени в САЩ. Тръмп се опитва да отмени това право и заяви, че би било „опустошително“, ако съдът го блокира.

Ако съдът реши в негова полза, Тръмп каза, че все още не е обмислял дали би се опитал да лиши от гражданство хора, които са родени като граждани съгласно текущия закон.

Тръмп се разграничи от някои членове на своята партия, които се надяваха двамата най-стари консервативни съдии, Кларънс Томас и Самюел Алайто, да обмислят пенсиониране преди междинните избори, за да може Тръмп да номинира друг консерватор, докато републиканците контролират Сената.

Президентът каза, че предпочита Алайто, на 75 г., и Томас, на 77 г., най-надеждните консервативни съдии на съда, да останат на поста: „Надявам се да останат“, каза той, „защото мисля, че са фантастични“.

