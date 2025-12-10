Спешната медицинска помощ в София отбелязва 90-ата си годишнина

Ц ентърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София отбеляза 90-ата си годишнина днес. На 10 декември 1935 година цар Борис III подписва и обнародва указ, с който е създадено едно от първите спешни медицински звена в Европа, казаха от пресцентъра на ЦСМП. В историята на "Спешна помощ" има интересни моменти и периоди, включително и как се променят линейките през годините, допълниха медиците.

Спешната помощ ще реагира по-бързо

На сайта са публикувани, извършваните от Центъра дейности - оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали; предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура; консултиране за оказване на спешна медицинска помощ; обучение на специализанти по спешна медицина.