Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия

Датският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения

27 август 2025, 16:15
Дания изисква САЩ да отговори на нови обвинения за тайни операции в Гренландия
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д атският външен министър привика висш американски дипломат в Копенхаген, за да даде обяснения за твърдения, че американци, свързани с президента Доналд Тръмп, се опитват да провеждат тайни операции за влияние в Гренландия, според медиен доклад, предаде Newsweek

По-рано през годината Тръмп нееднократно говори за желанието си САЩ да придобие Гренландия — полуавтономна, богата на ресурси територия в рамките на Кралство Дания. Аргументите му бяха свързани със стратегическата ѝ роля за националната сигурност.

Политиците в Гренландия и Дания категорично отхвърлиха идеята, но президентът остана непреклонен.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви пред информационната агенция Ritzau, че Дания е напълно наясно с интереса на чужди държави към Гренландия и затова не е изненадващо да се чуват подобни твърдения за опити за влияние.

„Сигурни сме, че винаги ще има чужди играчи, които проявяват интерес към Гренландия и нейното място в рамките на кралството. Затова не би трябвало да е изненада, ако видим опити да се влияе върху бъдещето ѝ“, каза Расмусен, като добави, че външното министерство е извикало американския шарже д’афер за среща.

„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на кралството, разбира се, ще бъде недопустим“, подчерта той.

Според датската национална телевизия DR поне трима американци с близки връзки с Тръмп са участвали в подобни действия за влияние, като медията цитира осем анонимни източника в Дания и САЩ, включително представители на властите. Не е ясно дали тримата са действали самостоятелно или по официална заповед, но според DR са били наблюдавани внимателно от датските служби.

През март Тръмп заяви пред репортери, че Америка ще „стигне толкова далеч, колкото е нужно“, за да получи контрол над Гренландия, като определи притежанието на острова като „абсолютна необходимост“.

Темата заглъхна временно, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс направи кратко посещение в Гренландия заедно със съпругата си Уша Ванс. Датският премиер Мете Фредериксен определи визитата като „неприемлив натиск“ върху Копенхаген и Нуук.

Докладът на DR и реакцията на датския външен министър обаче връщат въпроса за стремежа на Тръмп към острова, който е богат на минерални ресурси и има стратегическо военно значение. В Гренландия се намира и американската военновъздушна база Туле — ключово съоръжение на САЩ в Арктика.

Проучвания сред гренландците показват, че местното население няма желание островът да бъде присъединен към САЩ.

На 29 март, попитан от NBC News дали би разрешил използването на военна сила за контрол над Гренландия, Тръмп отговори: „Нищо не изключвам.“

Един от източниците на DR, пожелал анонимност, коментира: „Това, което виждаме, е използване на мека сила — влияние и опити за създаване на вътрешно напрежение.“

Засега не е ясно как или дали администрацията на САЩ възнамерява да осъществи плановете си за Гренландия. Но според анализатори Вашингтон едва ли ще отклони вниманието си от стратегическия арктически остров.

 

Източник: Newsweek    
