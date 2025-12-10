Любопитно

Жива коледна елха вкъщи – какви са рисковете за здравето ви

10 декември 2025, 15:19
Източник: iStock/GettyImages

Ж ивите коледни елхи могат да влошат благосъстоянието на хората и да провокират алергии, кашлица и обостряния на астма. В топъл дом дразнителите бързо се активират, увеличавайки риска за организма.

РБК-Украйна съобщава какво трябва да направите, преди да внесете жива коледна елха вкъщи.

Алергии и астма

Институтът за респираторно здраве съобщава, че живите коледни елхи често съдържат цветен прашец, спори на мухъл, прах и остатъци от насекоми. Това може да предизвика симптоми като кихане, кашлица, запушен нос, дразнене на очите, сърбеж и сълзене на очите при някои хора.

Хората с астма или тежки алергии ще изпитат обостряния на състоянието, включително дразнене на дихателните пътища или дори астматични пристъпи.

Спори на мухъл и гъбички

Коледните елхи могат да съдържат гъбични спори, което може да увеличи риска от алергии и респираторни проблеми. Концентрацията на спори във въздуха може да се увеличи многократно, когато дървото се внесе в топла и суха среда.

Освен това, когато дървото изсъхне, цветен прашец и фини частици могат да се разпространят във въздуха, влошавайки качеството на въздуха в помещенията.

Химическо освобождаване

Според клиника в Кливланд, смърчът и други иглолистни дървета отделят летливи органични съединения (като терпени), които са отговорни за „боровата миризма“. За някои хора тези миризми могат да раздразнят дихателните пътища или лигавиците.

Някои дървета може да бъдат третирани с пестициди или химикали за консервиране, преди да бъдат продадени. Това може да представлява отделен риск, особено за деца или хора с чувствителна имунна система.

Опасност от пожар

Ако живо коледно дърво се остави без надзор за дълго време, то бързо ще изсъхне, а сухите иглички и клони могат да станат лесно запалими. Това увеличава риска от пожар, особено ако наблизо има електрически лампи.

Струва си да се отбележи, че изкуствените коледни елхи също могат да натрупват прах, акари, спори на мухъл или други замърсявания, особено ако се съхраняват във влажни или прашни помещения.

Как да намалим рисковете

Ако все пак си поставите коледна елха у дома, можете да сведете до минимум заплахите, като:

  • Напръскайте с вода живо дърво, преди да го внесете в къщата, за да отмиете цветен прашец, прах и спори
  • Поддържайте достатъчно влага в дървото и предотвратявайте изсъхването му
  • Проветрете стаята, използвайте пречиствател на въздуха, особено ако имате алергии

Почистете старателно изкуствената си коледна елха преди монтажа и след празниците.

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

