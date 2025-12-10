Енергийните напитки: Любимият убиец на поколение Z е навсякъде

М ного хора посягат към енергийните напитки за допълнителна доза енергия, като 64% от поколението Z са водещи в консумацията. Лекарите обаче отдавна предупреждават, че тези напитки могат да причинят сърдечни проблеми, тревожност, безсъние, главоболие и проблеми със зъбите, предаде New York Post.

Сега има още доказателства, че без значение колко сте млади или здрави, прекомерната консумация на енергийни напитки може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

В нов медицински доклад, публикуван в списание BMJ Case Reports, се описва случаят на здрав мъж в добра форма на 50-годишна възраст от Великобритания, който е лекуван от изключително високо кръвно налягане и инсулт.

Причината? Навикът му да пие по осем енергийни напитки дневно.

След като се оплакал от изтръпване и слабост в лявата част на тялото, както и от нестабилност, лекарите установили, че мъжът е прекарал исхемичен инсулт. Кръвоносните съдове в частта на мозъка му, отговорна за сетивата и движението, били блокирани. Той също така изпитвал затруднения с ходенето, преглъщането и говоренето.

Лекарите установили, че кръвното му налягане е 254/150 mmHg, докато здравословните стойности са по-ниски от 120/80 mmHg.

Когато кръвното му налягане останало високо дори след прием на лекарства, той признал, че е изпивал средно по осем енергийни напитки на ден, което се равнява на почти 1300 милиграма кофеин.

Това е над три пъти повече от препоръчителния максимален дневен прием от 400 мг.

Пациентът все още усеща последиците, дори години след като е спрял да пие напитките.

„Очевидно не осъзнавах опасностите, които енергийните напитки са причинявали на здравето ми“, казва той в изявление, предоставено от изследователите. „Останах с изтръпване в лявата ръка и пръстите, както и в стъпалото и пръстите на краката, дори след 8 години.“

Енергийните напитки могат да съдържат от 70 до 500 мг кофеин. За сравнение, стандартна чаша кафе от 240 мл съдържа около 100 мг.

Проблемът обаче не е само в кофеина.

Авторите на изследването твърдят, че комбинацията от кофеин, високо съдържание на захар и стимуланти като гуарана значително повишава сърдечната честота и кръвното налягане.

„Хипотезата е, че взаимодействието на тези други съставки, включително таурин, гуарана и женшен, засилва ефекта на кофеина, повишавайки риска от инсулт чрез множество механизми“, обясняват авторите. „Смята се, че средностатистическата енергийна напитка съдържа около 80 мг кофеин, но в някои случаи може да съдържа до 500 мг в една опаковка.“

Те призовават за по-строги регулации върху продажбите и рекламата на тези напитки, особено като се има предвид колко популярни са те сред младите хора.

Глобалните продажби непрекъснато се увеличават през годините, като през 2024 г. достигат близо 80 милиарда долара. Очаква се до 2030 г. те да достигнат 125 милиарда долара.

„Предвид високата заболеваемост и смъртност, свързани с инсулта и сърдечно-съдовите заболявания, както и добре документираните неблагоприятни ефекти върху здравето от напитки с високо съдържание на захар, ние предлагаме по-строги регулации и рекламни кампании, които биха били от полза за бъдещото мозъчно-съдово и сърдечно-съдово здраве на нашето общество“, заявяват авторите.