Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че нова версия на мирния план, разработен по време на срещата му с европейските лидери, ще бъде представена на САЩ на 9 декември, съобщи агенция „Ройтерс“, на която се позовават други медии.

„Мисля, че планът ще бъде готов някъде до утре вечер. Мисля, че ще го проучим отново и ще го представим на Съединените щати“, каза Зеленски.

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Той също така заяви, че „планът е намален от 28 точки на 20“, както и че компромис по териториалния въпрос „все още не е намерен“.

На 8 декември Зеленски пристигна в Лондон и се срещна с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, за да обсъдят напредъка на преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна.