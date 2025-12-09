Свят

Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

Новата версия е разработена по време на срещата на Зеленски с европейските лидери

9 декември 2025, 07:41
Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Предупреждение за мегаземетресение в Япония

Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че нова версия на мирния план, разработен по време на срещата му с европейските лидери, ще бъде представена на САЩ на 9 декември, съобщи агенция „Ройтерс“, на която се позовават други медии. 

„Мисля, че планът ще бъде готов някъде до утре вечер. Мисля, че ще го проучим отново и ще го представим на Съединените щати“, каза Зеленски.

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Той също така заяви, че „планът е намален от 28 точки на 20“, както и че компромис по териториалния въпрос „все още не е намерен“. 

На 8 декември Зеленски пристигна в Лондон и се срещна с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, за да обсъдят напредъка на преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна. 

Източник: БГНЕС    
сащ украйна ес мирен план нова версия тръмп
Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Зеленски: Винаги съм готов за избори

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Свят Преди 35 минути

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Тръмп:&nbsp;Русия &quot;има предимство&quot; и &quot;винаги го е имала&quot;</p>

Свят Преди 3 часа

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 3 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 3 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

<p>Вовчанск: Вече не обсъждаме кой контролира града, а какво е останало от него</p>

Интензивните сражения във Вовчанск продължават

Свят Преди 3 часа

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

България Преди 4 часа

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 4 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>&quot;Нескопосан опит&quot;: Остра атака на Василев към кабинета</p>

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

България Преди 4 часа

Данъци нагоре, пари за образование надолу, коментира той

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Свят Преди 4 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Свят Преди 4 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 5 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

