Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

6 февруари 2026, 20:40
Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам
Източник: AP/БТА

Х иляди хора участваха днес в погребалната процесия на Сейф ал Ислам, син на покойния диктатор Муамар Кадафи, в либийския град Бани Уалид, предаде ДПА.

Въпреки че семейство Кадафи е с произход от Сирт и преди това е живяло в Триполи, те избраха гробището в Бани Уалид, където е погребан и друг син на диктатора.

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Скърбящите пристигнаха от няколко града и се събраха на летището в Бани Уалид, за да извършат погребални молитви, които се проведоха при строги мерки за сигурност, наложени от министерството на вътрешните работи, свързано с правителството на либийския премиер Абдул Хамид Дбейба.

По време на погребението някои от скърбящите издигнаха лозунги и знамена, свързани с бившия режим на Кадафи в Либия, и поискаха ковчегът да бъде отворен, за да се провери тялото, като се позоваха на липсата на публично оповестени снимки. Силите за сигурност не допуснаха това искане.

Сейф ал Ислам беше убит във вторник следобед при неясни обстоятелства, когато четирима неизвестни въоръжени мъже нахлуха в резиденцията му в покрайнините на Зинтан.

Либийските прокурори, които започнаха разследване в сряда, все още не са обявили никакво развитие по случая.

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Международният наказателен съд търси екстрадицията на Сейф ал Ислам от 2014 г. насам, за да бъде съден за предполагаеми престъпления срещу човечеството по време на либийското въстание.

През 2015 г. съд в Триполи го осъди задочно на смърт. Властите в Зинтан нито прехвърлиха Сейф ал Ислам в Триполи, нито го екстрадираха.

Синът на Кадафи се появи отново в публичното пространство през 2021 г. след дълго отсъствие и се регистрира като кандидат в планираните президентски избори в Либия. Вотът така и не се състоя поради спорове относно конституционната рамка и доколко кандидатите отговарят на условията за поста.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Сейф ал Ислам Муамар Кадафи Либия
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 14 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 13 часа
Кой празнува имен ден днес
Кой празнува имен ден днес

Преди 12 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 14 часа
