Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде заличен от картата, ако Техеран организира убийството му, предаде Франс прес.

Тръмп каза това в отговор на заплахите на висш ирански офицер.

"Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер в интервю за телевизия "Нюз нейшън", разпространено във вторник, 20 януари.

По-рано същия ден иранският генерал Аболфазл Шекарчи заплаши Тръмп със смърт, ако Вашингтон посегне на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Американският президент на няколко пъти заплаши да се намеси военно, за да сложи край на репресиите срещу демонстранти в Иран.

Тръмп за Иран: Ще взривим най-големите ви градове

Малко след като се върна в Белия преди една година, Тръмп предупреди, че ще унищожи Иран, ако Техеран посегне на живота му.

Напрежението между САЩ и Иран

Последните ескалации в отношенията между двете страни идват на фона на обтегнати отношения от години. През юли 2018 година, президент Доналд Тръмп отправи строго предупреждение към президента на Иран Хасан Рухани, заявявайки: „Никога повече не заплашвайте Съединените щати или ще понесете такива последици, каквито в цялата световна история много малко са били понасяни.“

Това изявление бе придружено от анонс за налагане на санкции от „най-високо равнище“ срещу Техеран и планове за създаване на денонощен мултимедиен канал на фарси, целящ да помогне на иранците да избегнат цензурата. По-късно, през май 2019 година, Тръмп продължи с подобни послания в социалната мрежа X, заявявайки, че ако Иран иска да се бие, това „ще бъде официалният край на Иран“.

През ноември 2024 година, Министерството на правосъдието на САЩ обяви разкриването на ирански заговор за убийството на Доналд Тръмп. Според американските власти, ирански служители са инструктирали 51-годишния Фархад Шакери да наблюдава и в крайна сметка да убие Тръмп преди президентските избори. Този план е бил осуетен. Иранската страна незабавно отхвърли обвиненията като „неоснователни и зловредни“, като постоянното представителство на Ислямската република в ООН заяви, че Тръмп е „престъпник, който трябва да бъде съден“ за нареждането на убийството на генерал Солеймани.

През януари 2026 година, реториката ескалира допълнително, когато иранската държавна телевизия излъчи смъртна заплаха срещу Доналд Тръмп. Показана бе снимка на ранен Тръмп от митинг през 2024 година, придружена от думите „Този път няма да пропусне целта“. Това бе пряка препратка към опит за покушение, при който Тръмп е бил прострелян в ухото по време на предизборно събитие в Бътлър, Пенсилвания, макар американските служби за сигурност да не са свързали официално инцидента с иранския режим.

В настоящия момент, в отговор на заплахи от ирански генерал за убийството му, президентът Тръмп заяви, че е дал инструкции Иран да бъде „заличен“ от лицето на Земята, ако ислямската република организира успешно покушение срещу него. Той е подписал „строга“ директива, посочвайки, че Техеран е „твърде близо“ до ядрено оръжие.