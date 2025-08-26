Свят

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

Правителствени представители на Техеран, Берлин, Лондон и Париж се очаква да се срещнат днес в Женева

26 август 2025, 09:34
Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран
Източник: iStock

П равителствени представители на Техеран, Берлин, Лондон и Париж се очаква да се срещнат днес в Женева, за да обсъдят темата със спорната иранска ядрена програма, предаде ДПА.

Делегацията на Ислямската република ще оглави заместник външният министър Маджид Тахт Раванчи, съобщиха ирански медии.

Само преди около месец правителствени представители на трите европейски държави, известни като Е3, и Иран се срещнаха в Истанбул отново за обсъждане на споровете около ядрената програма на Техеран.

Целта беше да бъде засилен натискът върху Ислямската република така, че ръководството ѝ да се съгласи да сключи дипломатическо споразумение.

Това бе и първият кръг преговори по въпроса след 12-дневната израелско-иранска война през юни, отбелязва ДПА.

Европейците заплашиха Техеран, че ще върнат старите санкции на ООН, ако до края на август няма решение по ядрения спор.

Като страни по Виенското споразумение от 2015 г. за иранската ядрена програма Е3 имат право да задействат механизъм за възстановяване на санкционния режим, който предвижда строги наказателни мерки.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
