Техеран пресъхва: Водната криза в Иран доближава критична точк

Е ксперти казват, че столицата на Иран Техеран може да е на седмици от „нулевия ден“ – денят, в който крановете пресъхват за големи части от града – тъй като страната страда от тежка водна криза. Ключови язовири се свиват, властите се надпреварват да намалят потреблението на вода, а жителите отчаяно се опитват да я пестят, за да предотвратят катастрофа, пише CNN.

„Ако не вземем спешни решения днес, в бъдеще ще се сблъскаме със ситуация, която не може да бъде решена“, заяви президентът Масуд Пезешкиан на заседание на кабинета в понеделник.

В тази суха страна има изначален недостиг на вода. Разликата е, че тази криза удря столицата, каза Кавех Мадани, директор на Института за вода, околна среда и здраве към Университета на ООН.

Експертите се опасяват, че Техеран, дом на около 10 милиона души, може напълно да остане без вода, ако нивата на потребление не бъдат намалени. „Говорим за евентуален нулев ден в рамките на седмици“, каза Мадани, който преди това е бил заместник-началник на иранския департамент по околна среда.

Корените на кризата се крият в плетеница от фактори, включително това, което инженерите описват като десетилетия на лошо управление на водите и нарастващ дисбаланс между търсене и предлагане.

Всичко това се усложнява от изменението на климата.

Иран преживява една от най-тежките си суши в историята и пета поредна година на суша. Страната е изложена и на жестоки жеги. Температурите се покачиха над 49 градуса по Целзий в някои части на страната този месец, според климатолога и историк на времето Максимилиано Ерера. „Иран изглежда почти постоянно в рекордно горещ статус“, каза той пред CNN.

В отговор на кризата властите намалиха налягането на водата в Техеран почти наполовина, което засегна около 80% от домакинствата, заяви в понеделник губернаторът на провинция Техеран Мохамад Садег Мотамедян.

За хората, живеещи във високи жилищни сгради, това може да означава пълна липса на водоснабдяване. Един мъж, който живее на 14-ия етаж в Техеран, казва, че крановете му често пресъхват.

Водата се доставя до столицата с цистерни, а жителите, които могат да си го позволят, бързат да инсталират язовири за съхранение, каза Мадани. „Никога не сме имали подобна ситуация... това е ново за Техеран.“

Миналата седмица иранското правителство обяви еднодневен официален празник в провинция Техеран, както и в други региони в цялата страна, в опит да спести вода и електричество.

Говорителят на правителството Фатемех Мохаджерани заяви на пресконференция в понеделник, че сега обмисля да даде на хората в Техеран една седмица официален празник с надеждата хората временно да напуснат града, което ще намали търсенето на вода.

Експертите по водите посочват лошото управление като основен фактор за кризата.

Човешките дейности, включително прекомерното изпомпване на подпочвени води, неефективните земеделски практики и неконтролираното използване на градска вода, тласнаха региона „към това, което може да се опише единствено като воден фалит“, каза Амир АгаКучак, професор по гражданско и екологично инженерство и наука за земните системи в Калифорнийския университет в Ървайн.

Мадани повтаря това. Това е „воден фалит, защото вече не е криза... (това е) ситуация, в която някои от щетите са необратими“, каза той.

