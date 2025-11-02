Свят

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

През юни САЩ нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма

2 ноември 2025, 20:21
Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания
Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена
Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море

Пентагонът нанесе смъртоносен удар по наркотрафиканти в Карибско море
Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания
Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп
Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

И ран ще възстанови ядрените си съоръжения. Това заяви президентът на ислямската република по време на посещение на иранската агенция за атомна енергия. Масуд Пезешкиан каза, че програмата ще бъде възстановена "с още по-голяма сила". Според президента, Техеран няма да изработва ядрено оръжие, съобщи NOVA.

"Познанията са в нашите учени. Разрушаването на заводи и сгради не създава проблем за нас. Ще изградим всичко отново и то с по-голяма сила. Образът, който Западът опитва да наложи, е, че имаме програма, за да изработим оръжия. Върховният водач издаде фетва срещу ядрените оръжия. Не можем да работим за бомба", заяви иранският президент  Масуд Пeзешкиан.

През юни Съединените щати нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма. Президентът Доналд Тръмп я обяви за напълно унищожена. Редица експерти оспорват това твърдение, включително анализатори на американското разузнаване и военни от американската армия.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 23 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Любопитно Преди 2 часа

Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните

,

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

Любопитно Преди 3 часа

Ежедневният ритуал ѝ донася повече енергия, свалени килограми и по-малко стрес

,

Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

Свят Преди 3 часа

Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Свят Преди 4 часа

То е регистрирано в 14:41 ч. местно време

,

Кремъл: Няма нужда от среща между Тръмп и Путин

Свят Преди 4 часа

Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Свят Преди 4 часа

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година

<p>Израел призова Ливан да разоръжи &quot;Хизбула&quot;</p>

Израел призова Ливан да разоръжи "Хизбула" съгласно миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 4 часа

На заседание на кабинета Нетаняху заяви, че Израел ще "действа при необходимост", ако Ливан не предотврати превръщането на своята територия в нов фронт на напрежение

,

Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна

България Преди 4 часа

И тримата водачи са с отрицателни проби за алкохол

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Германският президент изрази "предпазлив оптимизъм" за ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Заедно с други световни лидери той присъства на официалното откриване на Големия египетски музей, който се намира в близост до пирамидите в Гиза

Пийт Хегсет посети Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой

Пийт Хегсет посети Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой

Свят Преди 5 часа

Пътуването му ще бъде тест за това дали САЩ могат да постигнат стабилност в отношенията с един жизненоважен, но предпазлив партньор

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

Запалиха 3 автомобила на служител от Главната инспекция по труда в Монтана

България Преди 6 часа

Щетите са в процес на изясняване

<p>Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел&nbsp;</p>

Мъж, оправдан за убийството на журналист, е намерен мъртъв в хотел в Гърция

България Преди 6 часа

Властите са получили сигнал за убийството от жена, която се е обадила в полицията

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

България Преди 6 часа

Протестът е организиран от сдружение "Ангели на пътя"

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

България Преди 7 часа

Камион се запали на Прохода на Републиката

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

България Преди 7 часа

Движението се регулира от полиция

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg
1

6 контейнера боклук от язовир Николово

sinoptik.bg

Отстраненият Иван от Big Brother: Искам да стана баща! (ВИДЕО)

Edna.bg

Гадание по картинки: избери си спалня и ще ти кажа каква си в леглото

Edna.bg

Хофенхайм с трета поредна и скок в Топ 6 след голов трилър

Gong.bg

Дирекция "Спорт" на NOVA с позиция след дербито на Пловдив

Gong.bg

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Ивет Лалова: От старта до съвършенството

Nova.bg