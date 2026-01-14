Свят

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

14 януари 2026, 15:36
В южния край на Гренландия, заобиколен от заснежени върхове и дълбоки фиорди, се намира Клайнфелд, минен проект, който показва, че гигантският, суров остров е нещо повече от желана военна база.

Под ледената почва се крие значително находище на неодим и празеодим, редкоземни елементи, използвани за производството на магнити, които са от съществено значение за изграждането на вятърни турбини, електрически превозни средства и високотехнологично военно оборудване.

Ако бъде разработен, проектът би превърнал Гренландия, полуавтономна част от Дания, в първата европейска територия, която произвежда тези ключови стратегически метали. Австралийската минна компания Energy Transition Minerals, подкрепяна от Китай, е готова да започне добив.

Но нито Копенхаген, нито Брюксел, нито правителството на Гренландия са мобилизирали държавната си мощ, за да превърнат проекта в реалност. През 2009 г. Дания предостави на жителите на Гренландия контрол върху природните им ресурси; 12 години по-късно гренландското правителство блокира мината, тъй като редкоземните елементи са смесени с радиоактивен уран.

Оттогава проектът се намира в застой, затънал в съдебни спорове.

"Клайнфелд показва как политическата и регулаторната несигурност, в комбинация с геополитиката и високите капиталови изисквания, правят дори стратегически важни проекти трудни за преминаване от потенциал към реално производство", заяви пред POLITICO Йепе Кофод, бивш външен министър на Дания и настоящ стратегически съветник на Energy Transition Minerals.

Карта показва ключовите редкоземни минерали на Гренландия

Проблемите на Клайнфелд са показателни за по-широките трудности на Гренландия. Въпреки че островът разполага с достатъчни количества от някои редкоземни елементи, за да задоволи до 25 процента от световните нужди, да не говорим за нефтени и газови резерви, почти равни на тези на Съединените щати, както и за значителни потенциални ресурси от метали за чиста енергия като мед, графит и никел, тези ресурси остават почти изцяло неразработени.

В Гренландия функционират само две малки мини, за добив на злато и на нишовия минерал фелдшпат, използван в стъкларството и керамиката. А до съвсем скоро нито Дания, нито Европейският съюз проявяваха особен интерес към промяна на тази ситуация.

Това обаче се промени през 2023 г., когато ЕС подписа меморандум за разбирателство с правителството на Гренландия за сътрудничество по минни проекти. Европейският акт за критичните суровини, предложен същата година, представлява опит да се навакса изоставането чрез изграждане на нови мини както в рамките на ЕС, така и извън него, като изрично се подчертава потенциалът на Гренландия. Миналия месец Европейската комисия пое ангажимент да допринесе с финансиране за молибденовата мина "Малмберг" в Гренландия в опит да подсигури доставките на метала за отбранителния сектор на ЕС.

Но при положение че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, и е по-малко вероятно да предостави на жителите на острова право на вето върху минните проекти, Европа може да е закъсняла.

"ЕС в продължение на много години имаше ограничено стратегическо ангажиране с критичните суровини на Гренландия, което означава, че днес Европа рискува да е пристигнала твърде късно, точно когато Съединените щати и Китай засилиха интереса си", каза Кофод.

В свят, оформян от все по-агресивната външна политика на Тръмп и хиперактивното развитие от страна на Китай на технологии за чиста енергия и вериги за доставки на минерали, пренебрегването на природното богатство на Гренландия от страна на Европа все повече изглежда като стратегически пропуск.

  • Враждебна земя

Това не означава, че изграждането на мини в Гренландия, с нейната постоянна ледена покривка с дебелина над километър, би било лесно.

"От всички места в света, където може да се добиват критични суровини, Гренландия е изключително отдалечена и труднодостъпна", каза Дите Брасо Сьоренсен, старши анализатор по климатична и индустриална политика на ЕС в мозъчния тръст Think Tank Europa, като посочи "изключително тежките природни условия" на територията.

Малобройното население, под 60 000 души, и липсата на инфраструктура също затрудняват изграждането на мини. "Това е логистичен въпрос", каза Елдур Олафсон, главен изпълнителен директор на Amaroq, златодобивна компания, която управлява една от двете действащи мини в Гренландия и също проучва възможности за добив на редкоземни елементи и мед. "Как се изграждат мини? Очевидно с капитал и оборудване, но и с хора. А около тези хора трябва да се изгради цялата инфраструктура, защото те не могат да бъдат само гренландци", добави той.

Гренландия разполага и със строги екологични политики, включително знаковата забрана за добив на уран от 2021 г., които ограничават извличането на ресурси заради въздействието им върху природата и околната среда. Според Пер Калвиг, почетен професор в Геоложката служба на Дания и Гренландия, държавна изследователска организация, сегашното правителство, избрано миналата година, не е показало признаци, че ще промени позицията си по забраната за уран.

Уранът често се среща заедно с редкоземни елементи, което означава, че забраната може да възпрепятства огромния потенциал на Гренландия като производител на редкоземни метали.

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Подобна е ситуацията и с изкопаемите горива. Въпреки оценка на САЩ от 2007 г., според която под повърхността на Гренландия и нейните териториални води се крият над 30 милиарда барела нефт и природен газ, почти колкото резервите на САЩ, 30 години проучвания от консорциум, включващ Chevron, италианската ENI и Shell, не доведоха до резултат.

През 2021 г. тогавашното ляво правителство на Гренландия забрани по-нататъшните проучвания за нефт по екологични причини.

Датският геолог Флеминг Кристиянсен, който до 2020 г. беше заместник-директор на Геоложката служба на Дания и Гренландия, заяви, че провалът няма нищо общо с реалния потенциал на Гренландия като производител на нефт.

Според него сривът в цените на петрола през 2014 г., заедно с високите разходи за сондажи в Арктика, са направили начинанието нерентабилно. Общественото недоволство допълнително е усложнило ситуацията, добави той.

  • Ефектът от климатичните промени

От въздуха над Гренландия Кристиянсен вижда от първа ръка драматичните последици от климатичните промени: участъци от открити води, тъй като повишаващите се температури топят ледените покривки, които в продължение на векове са правили проучването на територията студено, скъпо и опасно начинание.

"Когато летя над водите на Западна Гренландия, виждам промените", каза той. "Има открити води за много по-дълги периоди в Западна Гренландия, в залива Бафин и в Източна Гренландия."

Климатичните промени отварят този замръзнал свят.

Гренландия съдържа най-голямата ледена маса извън Антарктида, но този лед се топи с тревожна скорост. Едно скорошно изследване предполага, че ледената покривка може да изчезне до края на века, повишавайки морското равнище с до седем метра. Загубата на постоянна ледена шапка с дебелина от няколкостотин метра обаче "постепенно подобрява икономическата логика на добива на ресурси, както на изкопаеми горива, така и на критични суровини", каза Якоб Драйер, изследовател в Университета на Копенхаген.

Но експлоатацията на ресурсите на Гренландия не зависи от катастрофални нива на глобално затопляне. Дори без напреднали климатични промени Калвиг от Геоложката служба на Дания и Гренландия твърди, че крайбрежието на Гренландия не се различава съществено от това на Норвегия, където са открити нефтени находища и функционират множество добивни проекти.

Глобалната надпревара за Гренландия

"Не можете да проникнете толкова навътре в сушата, колкото в Норвегия, но след като достъпът бъде осигурен, много места са плавателни целогодишно", каза Калвиг. "В този смисъл не е по-трудно да се експлоатират мини в Гренландия, отколкото в много части на Норвегия, Канада или където и да е другаде — или Русия, ако щете. И това е правено и преди, в години, когато условията са го позволявали."

Говорител на Европейската комисия заяви, че ЕС вече работи с правителството на Гренландия за развитие на ресурсите ѝ, като добави, че "демократично избраните власти на Гренландия отдавна подкрепят партньорства с ЕС за развитие на проекти, изгодни и за двете страни".

Но говорителят подчерта: "Съдбата на суровинните ресурси на Гренландия зависи от гренландския народ и неговите представители."

Съединените щати може да са по-малко великодушни. Неотдавнашната военна операция на Вашингтон във Венецуела показа, че Тръмп е сериозен в намерението си да изгради империя, основана на природни ресурси, и е готов да използва сила и да нарушава международни норми в преследване на тази цел. Гренландия, с огромните си залежи от нефт и редкоземни елементи, може да се впише напълно в тази визия.

Къде се вписват жителите на Гренландия в тази картина, остава далеч по-неясно.

Припомняме и тази галерия от нашето архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: POLITICO     
Гренландия Минен добив Редкоземни елементи Проект Клайнфелд Геополитика Критични суровини Забрана за уран Изменение на климата Дания Природни ресурси
