Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Три от находищата на редки метали в Гренландия, дълбоко под леда, може да са сред най-големите по обем в света

13 януари 2026, 12:54
Г ренландия, най-големият остров на Земята, притежава едни от най-богатите запаси от природни ресурси в целия свят.

(Във видеото може да научите повече за: "Който контролира ресурсите, контролира света": Защо Гренландия е важна за САЩ)

Те включват критични суровини – ресурси като литий и редкоземни елементи (REEs), които са от съществено значение за зелените технологии, но чието производство и устойчивост са силно чувствителни – плюс други ценни минерали и метали, и огромно количество въглеводороди, включително нефт и газ.

Три от находищата на редки метали (REE) в Гренландия, дълбоко под леда, може да са сред най-големите по обем в света, притежавайки голям потенциал за производството на батерии и електрически компоненти, необходими за глобалния енергиен преход.

Мащабът на въглеводородния потенциал и минералното богатство на Гренландия стимулира обширни изследвания от Дания и САЩ относно търговската и екологичната жизнеспособност на нови дейности като минното дело.

Геоложката служба на САЩ изчислява, че на сушата в североизточна Гренландия (включително покритите с лед райони) се съдържат около 31 милиарда барела нефтен еквивалент във въглеводороди – подобно на целия обем на доказаните запаси от суров петрол в САЩ.

Но свободната от лед зона на Гренландия, която е почти два пъти по-голяма от тази на Обединеното кралство, формира по-малко от една пета от общата площ на острова – което повдига вероятността под леда да се намират огромни запаси от неизследвани природни ресурси.

Концентрацията на богатство от природни ресурси в Гренландия е свързана с изключително разнообразната ѝ геоложка история през последните 4 милиарда години. Тук могат да се намерят някои от най-старите скали на Земята, както и буци от местно (не метеоритно) желязо с размерите на камион. Диамантени кимберлитови „тръби“ са открити през 70-те години на миналия век, но все още не са експлоатирани, до голяма степен поради логистичните предизвикателства при добива им.

От геологична гледна точка е изключително необичайно една област да е преживяла и трите ключови начина, по които се генерират природните ресурси – от нефт и газ до редки елементи и скъпоценни камъни. Тези процеси са свързани с епизоди на планинско образуване, рифтогенеза (отпускане и разширяване на земната кора) и вулканична активност.

Гренландия е била оформена от много продължителни периоди на планинообразуване. Тези компресионни сили са разрушили земната ѝ кора, позволявайки на злато, скъпоценни камъни като рубини и графит да се отлагат в разломите и пукнатините.

Графитът е от решаващо значение за производството на литиеви батерии, но остава „недостатъчно проучен“, според Геоложката служба на Дания и Гренландия, в сравнение с големи производители като Китай и Южна Корея.

Но най-голямата част от природните ресурси на Гренландия произхождат от периодите на рифтоване – включително, най-скоро, образуването на Атлантическия океан от началото на юрския период преди малко повече от 200 милиона години.

Наземните седиментни басейни на Гренландия, като например басейна Джеймсън Ланд , изглежда притежават най-голям потенциал за запаси от нефт и газ, аналогично на богатия на въглеводороди континентален шелф на Норвегия.

Въпреки това, прекомерно високите разходи ограничават търговското проучване. Съществуват и все повече изследвания, които предполагат потенциално обширни нефтени системи, обграждащи цялата крайбрежна Гренландия.

Метали като олово, мед, желязо и цинк също присъстват в наземните (предимно без лед) седиментни басейни и се добиват локално, в малък мащаб, от 1780 г. насам.

Труднодостъпни редкоземни елементи

Макар и да не е толкова тясно свързана с вулканичната активност, колкото близката Исландия – която, по уникален начин, се намира на пресечната точка на средноокеанския хребет и мантийния шлейф – много от критичните суровини на Гренландия дължат съществуването си на вулканичната ѝ история.

Редноземни елементи (REE) като ниобий, тантал и итербий са открити в магмени скални слоеве – подобно на откриването (и последващия добив) на запаси от сребро и цинк в югозападна Англия , които са били отложени от топли хидротермални води, циркулиращи на върха на големи вулканични интрузии.

Критично важен сред редкоземните елементи, Гренландия се очаква да притежава достатъчни подледни запаси от диспрозий и неодим, за да задоволи повече от една четвърт от прогнозираното бъдещо световно търсене – общо близо 40 милиона тона.

Тези елементи все по-често се разглеждат като най-икономически важните, но и трудни за добив редкоземни елементи (REE), поради тяхната незаменима роля във вятърната енергия, електродвигателите за чист пътен транспорт и магнитите във високотемпературни условия, като например ядрените реактори.

Разработването на известни находища като Кванефийлд в южна Гренландия – да не говорим за тези, които все още не са открити в централното скалисто ядро ​​на острова – би могло лесно да повлияе на световния пазар на редки метали (REE), поради относителната им глобална недостиг.

Неприятна дилема

Глобалният енергиен преход се случи поради нарастващото обществено осъзнаване на многобройните заплахи от изгарянето на изкопаеми горива. Но изменението на климата има сериозни последици за наличието на много от природните ресурси на Гренландия, които в момента са покрити с километри лед – и които са ключова част от този енергиен преход.

Площ с размерите на Албания се топи от 1995 г. насам и тази тенденция вероятно ще се ускори, освен ако глобалните въглеродни емисии не спаднат рязко в близко бъдеще.

Последните постижения в техниките за проучване, като например използването на георадар, ни позволяват да надникваме с все по-голяма сигурност под леда. Вече сме в състояние да получим точна картина на скалната топография под ледена покривка до 2 км, което ни дава насоки за потенциалните минерални ресурси в недрата на Гренландия.

Въпреки това, напредъкът в проучването под леда е бавен – и устойчивият добив вероятно ще се окаже още по-труден.

Скоро може да се наложи да се реши една неприятна дилема. Трябва ли все по-достъпното ресурсно богатство на Гренландия да се извлича с ентусиазъм, за да се поддържа и подобрява енергийният преход?

Но това ще задълбочи ефектите от изменението на климата върху Гренландия и отвъд нея, включително ще опустоши голяма част от девствения ѝ пейзаж и ще допринесе за покачване на морското равнище, което би могло да залее крайбрежните ѝ селища.

В момента всички дейности по добив на руда и добив на ресурси са строго регулирани от правителството на Гренландия чрез всеобхватни правни рамки, датиращи от 70-те години на миналия век.

Въпреки това, натискът за разхлабване на този контрол и за издаване на нови лицензи за проучване и експлоатация може да се засили на фона на силния интерес на САЩ към бъдещето на Гренландия.

Източник: sciencealert    
Гренландия Природни ресурси Редкоземни елементи Въглеводороди Минно дело Енергиен преход Подледени запаси Изменение на климата Геоложка история Критични суровини
