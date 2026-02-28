Свят

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

Обновена преди 34 минути / 28 февруари 2026, 12:09
Д ържави от Близкия изток и по света следят със затаен дъх развитието на събитията, след като Съединените щати и Израел нанесоха отдавна очаквани удари срещу Иран.

Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)

  • Тръмп: „Ще ги унищожим“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че атаките ще парализират иранските въоръжени сили, и призова иранците да се надигнат срещу Ислямската република, предаде АФП.

„Ще унищожим техните ракети и ще сринем ракетната им индустрия до основи. Тя отново ще бъде напълно НАПЪЛНО заличена. Ще унищожим флота им“, каза Тръмп в обръщение от дома си във Флорида, публикувано в платформата му Truth Social.

Той се обърна към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода настъпва.“

Същевременно предупреди, че „животът на смели американски герои може да бъде загубен и може да имаме жертви“.

  • Нетаняху: „Отхвърлете ярема“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи, че операцията цели „да премахне екзистенциалната заплаха, представлявана от терористичния режим в Иран“, и призова иранците да свалят духовното ръководство на страната.

„Нашите съвместни действия ще създадат условия храбрият ирански народ да поеме съдбата си в свои ръце“, добави Нетаняху.

„Настъпи моментът всички хора в Иран да отхвърлят ярема на тиранията и да изградят свободен и миролюбив Иран“, каза той.

  • Русия: Преговорите били „прикритие“

Дмитрий Медведев, заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия, остро критикува Тръмп.

„Миротворецът отново показа лицето си“, каза Медведев. „Всички преговори с Иран са операция под прикритие. Никой не се съмняваше в това. Никой всъщност не искаше да преговаря за нищо. Въпросът е кой има повече търпение да чака безславния край на своя враг. САЩ са само на 249 години. Персийската империя е основана преди повече от 2500 години. Да видим след 100 години…“

  • Синът на шаха: „Близо сме до окончателна победа“

Реза Пахлави, син на последния ирански шах и изявен критик на Техеран, заяви след ударите, че „сме много близо до окончателна победа“.

„Искам възможно най-скоро да бъда до вас, за да можем заедно да си върнем и възстановим Иран“, каза Пахлави, който живее в изгнание във Вашингтон и нееднократно е призовавал Тръмп да се намеси.

  • Франция: Приоритет е безопасността

Франция, която разполага с няколко военни бази в Близкия изток - включително в Катар, Обединените арабски емирства и Йордания - обяви, че основен приоритет е сигурността на нейните граждани.

„Очевидно нашият приоритет в подобни случаи е защитата на нашите сънародници, защитата на нашите сили в региона и наблюдението на ситуацията в реално време, което правим“, заяви Алис Рюфо, министър-делегат към министерството на въоръжените сили и по въпросите на ветераните, пред телевизия „Франс 2“.

  • Африканският съюз: Риск за стабилността

Африканският съюз призова „към сдържаност, спешна деескалация и устойчив диалог“ след ударите, като предупреди, че ескалацията може да засегне и континента.

„По-нататъшна ескалация рискува да задълбочи глобалната нестабилност, със сериозни последици за енергийните пазари, продоволствената сигурност и икономическата устойчивост — особено в Африка, където конфликтите и икономическият натиск остават остри“, заяви председателят на панaфриканската организация Махамуд Али Юсуф.

  • Полша: „Подготвени сме“

Полският персонал в посолството в Техеран е „в безопасност“, но страната е „подготвена за различни сценарии“, написа премиерът Доналд Туск в Х.

  • Нидерландия: „Сдържаност“

Нидерландският външен министър Том Берендсен написа в Х: „Нидерландия призовава всички страни към сдържаност и предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Стабилността в региона е от съществено значение.“

  • Великобритания: "Не искаме да виждаме по-широк регионален конфликт"

Говорител на правителството заяви, че Обединеното кралство „не иска да вижда по-нататъшна ескалация в по-широк регионален конфликт“ след американско-израелските удари срещу Иран.

В изявлението се добавя: „Нашият непосредствен приоритет е безопасността на гражданите на Обединеното кралство в региона и ще им предоставим консулска помощ, достъпна 24/7.“

„Като част от дългогодишните ни ангажименти към сигурността на нашите съюзници в Близкия изток, ние разполагаме с редица отбранителни способности в региона, които наскоро засилихме. Готови сме да защитим интересите си.“

  • Европейски съюз: „Защитата на цивилните е приоритет“

Шефът на външната политика Кая Калас нарече събитията „опасни“ и съобщи, че е разговаряла с израелския външен министър. Тя подчерта в X, че международното хуманитарно право трябва да се спазва.

  • Швейцария: „Силно безпокойство“

Външното министерство изрази тревога от ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Страната призова за максимална сдържаност и опазване на гражданската инфраструктура.

  • Малайзия: „Ръбът на катастрофата“

Премиерът Анвар Ибрахим предупреди, че действията на САЩ и Израел водят региона към пагубен сценарий. Той апелира Вашингтон и Техеран да потърсят дипломация вместо ескалация.

  • Словения: „Заплаха за мира“

Президентът Наташа Пирц Мусар изрази голяма загриженост в X, като отбеляза, че сериозното напрежение застрашава стабилността на целия Близък изток.

Източник: Reuters / BBC / БГНЕС / CNN    
Удари срещу Иран Израел и САЩ Близък изток Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Международни реакции Деескалация Ирански режим Военен конфликт Глобална нестабилност
