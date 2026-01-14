Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

В ъншният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен ще посети в сряда Белия дом в опит да охлади напрежението около Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да поеме контрол над арктическия остров, който е част от датското кралство.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

От завръщането си на власт преди близо година Тръмп нееднократно говори публично за Гренландия, определяйки я като стратегически важна, обширна и слабо населена територия. Реториката му допълнително се изостри след смъртоносната атака от 3 януари във Венецуела, довела до свалянето на президента на страната.

Разговорите са инициирани от датската страна, като Расмусен е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Тя ще се състои в Белия дом, след като и вицепрезидентът Джей Ди Ванс е заявил желание да се включи.

Обявиха среща на високо равнище между САЩ и Дания

При отправянето на поканата датският първи дипломат заяви, че се надява да „изчисти определени недоразумения“. Остава открит въпросът дали администрацията на Тръмп също възприема ситуацията по този начин и дали е склонна да смекчи позицията си.

Запитан за изявлението на лидера на Гренландия, че островът иска да запази статута си на автономна територия в рамките на Дания, Тръмп отвърна: „Това си е техен проблем“. „Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, добави американският президент.

Дания: Гренландия не е за продан

Тръмп също заяви, че иска Гренландия „независимо дали им харесва или не“, като предупреди, че „ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния“.

Американският президент аргументира позицията си с нуждата Съединените щати да предотвратят евентуално засилване на руско или китайско влияние. И двете държави увеличават активността си в Арктика на фона на топенето на леда заради климатичните промени, без обаче да предявяват претенции към острова.

Островът, който разделя света

В изказванията си Тръмп често се връща към идеята за „предопределената съдба“ от XIX век, използвана в миналото за оправдание на териториалното разширяване на САЩ, като подчертава необходимостта страната да расте.

Присъединяването на Гренландия, която има около 57 000 жители, би превърнало Съединените щати във втората по големина държава в света по територия след Русия, изпреварвайки Китай и Канада.