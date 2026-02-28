Свят

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

28 февруари 2026, 21:12
Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит
Източник: EPA/БГНЕС

"Има все повече признаци, че "този диктатор си е отишъл".

Това заяви израелският премиер Бенамин Нетаняху в обръщение към нацията, говорейки за войната, която днес започна с Иран, предава Би Би Си. Той визира съдбата на иранския върховен аятолах Али Хаменей. 

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Днес Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, който отвърна с ракети срещу израелски градове и държавите в Близкия изток с американски военни бази. Една от първите ударени цели във войната беше резиденцията на Хаменей в Техеран.

Иран обаче съобщи, че върховният аятолах е бил евакуиран "на сигурно място".

В обръщението си Нетаняху се обърна и към иранския народ, казвайки, че ударите ще им помогнат "да се освободят от тиранията".

Нетаняху обяви, че войната ще свърши със смъртта на аятолах Али Хаменей

Той заяви, че имат "възможност веднъж на поколение" да свалят иранския режим.

"Излезте масово на улицата и си свършете работата. Крайно време е да се обедините за историческа мисия", призова Нетаняху иранците.

Източник: BBC    
Война Израел Иран Бенамин Нетаняху Али Хаменей
