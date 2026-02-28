Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

„Днешните събития в Близкия изток са сериозен тест за международната сигурност, но и за националния интегритет на България в международен план. Военната операция срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции". Това се казва в позиция на лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията, предава NOVA.

„В подобни моменти най-важното е едно – Държавата да действа с разум, хладнокръвие и ясна визия за сигурността на своите граждани. Институциите трябва да действат, не да говорят. Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност", се казва в позицията.

„За да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес", смятат още от „ДПС-Ново начало”.

„Към този момент няма пряка заплаха за сигурността на България, но подобни международни кризи изискват повишена бдителност и координация. В такива моменти политическите различия трябва да отстъпят пред националния интерес – институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората", завършва позицията.