Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

14 януари 2026, 12:49
Ф ранция ще отвори първото си консулство в Гренландия на 6 февруари, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро в радио интервю в сряда, предаде POLITICO.

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

Баро посочи, че създаването на френско дипломатическо представителство в Нуук, столицата на Гренландия, е "политически сигнал", докато заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да присвои територията, администрирана от Дания, тревожат европейските столици.

Президентът на Франция Еманюел Макрон по-рано обяви планове за откриване на консулство в Гренландия по време на визитата си в Нуук през юни. Миналата седмица Макрон критикува Вашингтон за интересите му към Гренландия в реч за външната политика.

Официален представител на френското външно министерство заяви по време на изслушване в Сената през ноември, че откриването на консулството е геостратегическо решение, целящо да се противодейства на "експанзионистките амбиции, изразени от президента на САЩ". Той уточни, че това ще струва на френските данъкоплатци 500 000 евро и че Дания ще оказва съдействие в процеса.

Франция с предупреждение към Доналд Тръмп

Сред малката група държави, които вече имат консулства в Гренландия, са Съединените щати и Исландия. Канада също планира да открие свое представителство в следващите седмици.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Източник:  POLITICO    
Франция Гренландия Френско консулство Дипломация Геостратегическо решение САЩ Доналд Тръмп Еманюел Макрон Нуук Дания
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
