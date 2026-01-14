Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

Ф ранция ще отвори първото си консулство в Гренландия на 6 февруари, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро в радио интервю в сряда, предаде POLITICO .

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

Баро посочи, че създаването на френско дипломатическо представителство в Нуук, столицата на Гренландия, е "политически сигнал", докато заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да присвои територията, администрирана от Дания, тревожат европейските столици.

France to open consulate in Greenland February https://t.co/QtTvP3RhHZ — Daily Intel Newspaper (@DailyIntelnews) January 14, 2026

Президентът на Франция Еманюел Макрон по-рано обяви планове за откриване на консулство в Гренландия по време на визитата си в Нуук през юни. Миналата седмица Макрон критикува Вашингтон за интересите му към Гренландия в реч за външната политика.

France to open a consulate in Greenland on February 6 https://t.co/OGRdZEkYGv — Isolda Morillo 莫沫 (@MorilloIsolda) January 14, 2026

Официален представител на френското външно министерство заяви по време на изслушване в Сената през ноември, че откриването на консулството е геостратегическо решение, целящо да се противодейства на "експанзионистките амбиции, изразени от президента на САЩ". Той уточни, че това ще струва на френските данъкоплатци 500 000 евро и че Дания ще оказва съдействие в процеса.

Франция с предупреждение към Доналд Тръмп

Сред малката група държави, които вече имат консулства в Гренландия, са Съединените щати и Исландия. Канада също планира да открие свое представителство в следващите седмици.