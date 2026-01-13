Германия планира защитата на Гренландия

Г ермания обяви участието си в укрепването на сигурността на Гренландия и Арктика в рамките на НАТО, подчертавайки, че регионът се нуждае от комплексна защита и внимание от страна на съюзниците. Както съобщава РБК-Украйна, това е заявил федералният министър на отбраната на Германия Борис Писториус по време на съвместна пресконференция с върховния представител на ЕС Кая Калас във вторник в Берлин.

Министърът на отбраната подчертава, че в момента се обсъждат само възможни мерки, конкретни решения все още не са взети, предава "Фокус".

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика

"По отношение на възможностите за започване на мисия в Гренландия: заедно с няколко партньори от НАТО обсъждаме и проучваме кои мерки са целесъобразни и какво точно е необходимо“, заявява Писториус.

Той подчертава, че Гренландия не е съвсем обикновен регион поради огромните си територии и ниската гъстота на населението, поради което само военното присъствие не е в състояние да осигури комплексна защита.



"Става въпрос за наблюдение, патрулиране, мониторинг на това, което се случва под водата, над водата и във въздуха, както и за разузнаване и редовни учения на място, за да покажем, че сме там“, отбелязва министърът.

Борис Писториус допълва, че сигурността на Гренландия и Арктика не е изключително американски интерес, а въпрос на НАТО и Европа като цяло.

Той също така подчертава "геополитическите амбиции на Русия, която активно ремилитаризира Арктика", и призовава съюзниците да защитават заедно северните маршрути и морската сигурност.

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

"Преди повече от година сключихме партньорство за морска сигурност с Норвегия, Дания и Канада. Това е признание, че сигурността на Северния Атлантик, включително Арктика и Гренландия, е от ключово значение. Заедно с нашите съюзници от НАТО и крайбрежните държави носим отговорност за този регион“, посочва Писториус.

Отделно министърът на отбраната на Германия припомня, че Гренландия принадлежи на Дания, която е съюзник в НАТО, поради което всички мерки за сигурност трябва да се координират с датската страна.

