ЕС с нови санкции срещу Русия и Беларус

С ъветът на ЕС съобщи, че е приел допълнителни санкции срещу Русия и Беларус в деня на третата годишнина от началото на руското нападение срещу Украйна. Засегнати са важни области на руската икономика за допълнително отслабване на способността на Русия да води неоправдана и непредизвикана война, се отбелязва в съобщението.

Списъкът на санкционираните лица и организации е допълнен, като са включени още 48 граждани и 35 образувания, отговорни за действия срещу териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Съветът на ЕС въвежда два нови показателя за налагане на мерки срещу онези, които притежават или управляват кораби от т. нар. сенчестия флот на Русия и тези, които подкрепят или се възползват от руския военнопромишлен комплекс.

Сенчест флот

Разширен е списъкът с кораби, на които е наложена забрана за достъп до пристанища на ЕС и за получаване на услуги. Тази мярка е насочена към танкери, част от т. нар. сенчест флот за заобикаляне на европейските мерки за ограничаване на цените на петрола, както и към плавателни съдове за пренос на военно оборудване за Русия, или на откраднато украинско зърно. Общо 74 кораба от държави извън ЕС са добавени към списъка и така общият брой на засегнатите от европейските санкции плавателни съдове достига 153.

Финанси и банково дело

За първи път ЕС налага забрана за трансакции на кредитни или финансови институции, установени извън Русия, които използват Системата за обмен на финансови съобщения (SPFS) на Централната банка на Русия. SPFS е специализирана услуга за финансови съобщения, разработена от Централната банка на Русия за преодоляване на ефекта от санкциите, се пояснява в съобщението. Съветът на ЕС разширява забраната за предоставяне на услуги за обмен на финансови съобщения до 13 регионални банки, определяни като важни за руската финансова и банкова система.

Търговия

Съветът добавя още 53 субекта към списъка с подкрепящите пряко руския военнопромишлен комплекс. Тези субекти ще бъдат подложени на по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба. Една трета от тези субекти са руски, а останалите се намират в Китай, включително Хонконг, Индия, Казахстан, Сингапур, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан, и са участвали в заобикалянето на санкциите и в доставката на материали за създаване на дронове и ракети, използвани в руски военни операции. Днешното решение разширява списъка с ограниченията за износ, като включва химически вещества, използвани за борба с безридиците, както и софтуер и контролери за насочване на дронове.

ЕС налага санкции и за износа на руски необработен алуминий.

