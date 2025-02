"Болезнен и срамен повод за цялото човечество": Три години война - лидери споделиха послания на солидарност с Украйна

Т ри години след началото на войната в Украйна конфликтът продължава да определя съдбата на милиони хора, променяйки геополитическия ред и икономиката на света. Докато боевете не стихват, международната общност търси нови пътища за мир, а засегнатите страни правят равносметка на загубите и предизвикателствата.

Вярваме в свободна и суверенна Украйна на път към Европейския съюз, заяви председателката на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен на път към украинската столица Киев, където ще присъства на събития, бележещи третата годишнина от руската инвазия в Украйна, съобщи специален пратеник на Европейския нюзрум - платформа за сътрудничество между европейски новинарски агенции, част от която е Българската телеграфна агенция.

„Днес ще сме в Киев, защото Украйна е Европа. Нашето близко партньорство е в интерес на Украйна, но също така и в интерес на Европа“, заяви Фон дер Лайен.

„Украйна има силно иновативна и развиваща се отбранителна индустрия. Тя трябва да засили устойчивостта на Европейския съюз, докато поемаме повече отговорност за собствената си сигурност“, отбеляза тя.

„Подготвили сме амбициозен пакет за енергетиката, който ще увеличи енергийната сигурност, както за Украйна, така и за Европейския съюз. Целта е напълно да интегрираме пазарите за електричество на Украйна и Молдова с нашия пазар за електроенергия до края на годината“, разкри председателката на Европейската комисия.

„Свободна и суверенна Украйна е в интерес на целия свят. Ще увеличим наказателните санкции срещу Русия, освен ако тя не демонстрира истинска готовност да постигне трайно мирно споразумение“, допълни тя.

„Ние закрихме празнините в бюджета на Украйна за цялата 2025 г. Паралелно с това ние трябва да ускорим незабавното доставяне на въоръжение и боеприпаси. Това ще е в сърцето на нашата дейност в идните седмици. Съвсем скоро ще представя задълбочен план как да засилим производството на боеприпаси и отбранителна способност в Европа. Украйна също ще получи полза от това“, заключи Урсула фон дер Лайен.

