Китай и Русия: Икономически връзки срещу западни санкции

Т ърговията между Китай и Русия е достигнала рекордно високи стойности през миналата година, показват официални данни.

Тези данни отразяват силните икономически връзки между страните въпреки западните санкции срещу Москва.

Комбинираният внос и износ с Русия възлиза на 244,8 млрд. долара през 2024 г., според данните, публикувани от Главната митническа администрация на Китай, което е леко увеличение спрямо 240,1 млрд. долара през 2023 г., предаде АФП.

Миналогодишният ръст доведе търговията между големите съседни държави до исторически връх, въпреки че представляваше много по-бавен растеж от 26,3-процентния скок на годишна база, регистриран през предходната година.

JUST IN: 🇨🇳 China's trade surplus reaches a record of $992,000,000,000 in 2024, rising by 10.7% pic.twitter.com/kohE42Vlms