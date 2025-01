Япония с нови санкции срещу Русия

Я пония днес наложи нови санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, които включват замразяване на активите на десетки физически лица и групи, както и забрана за износ за десетки организации в Русия и няколко други страни, които са обвинени, че са помогнали за заобикаляне на санкциите, предаде Асошиейтед прес.

Главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши каза, че днешните нови санкции демонстрират ангажимента на Япония към усилията на Г-7 за заздравяване на санкциите срещу Русия заради нейната война срещу Украйна.

