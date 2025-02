Н а 24 февруари се навършват три години от пълномащабното нападение на Русия срещу Украйна. Въпреки широко разпространеното убеждение, Кремъл не успя да постигне бърза победа, а войната се трансформира в продължително изтощение. Русия демонстрира инерция през 2024 г., но постигна само ограничени териториални победи и не успя да изтласка украинските сили от Курската област в Русия.

Русия продължава да контролира около 20 процента от украинската територия, след като през 2024 г. спечели над 4000 квадратни километра земя. Москва продължава да бомбардира украински градове, докато Украйна извършва атаки с дронове срещу руски кораби и военни превозни средства. От януари 2022 г. Украйна е получила около 407 милиарда долара помощ, включително над 118 милиарда от Съединените щати, въпреки че анализатори предупреждават за умора на донорите. Боевете и въздушните удари са довели до над 40 000 цивилни жертви, като 4 милиона души са били вътрешно разселени, а 6,8 милиона са избягали от Украйна, по данни на Global Conflict Tracker.

14,6 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ.

Опитът на президента Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на боевете беше белязан от сериозна критика, тъй като той напълно пренебрегна Украйна и Европа в разговорите си с Путин и последвалата среща между американска и руска делегация.

Дълъг и скъп конфликт

Въоръженият конфликт в Източна Украйна избухна в началото на 2014 г. след анексирането на Крим от Русия. Предходната година протестите в Киев срещу решението на украинския президент Виктор Янукович да отхвърли сделка за по-голяма икономическа интеграция с Европейския съюз бяха посрещнати с насилствени репресии от силите за сигурност. Протестите ескалираха и през февруари 2014 г. Янукович избяга от страната.

Месец по-късно, през март 2014 г., руските специални части поеха контрола върху полуостров Крим. Руският президент Владимир Путин заяви, че е необходимо да се защитят правата на руските граждани и рускоговорящите в Крим и Югоизточна Украйна. След това Русия официално анексира Крим, след като кримските жители гласуваха на оспорван местен референдум да се присъединят към Руската федерация. Кризата задълбочи етническите разделения в региона и два месеца по-късно проруските сепаратисти в източните украински области Донецк и Луганск проведоха референдуми за независимост.

Конфликтът между подкрепяните от Русия сили и украинските военни бързо прерасна в активна фаза, въпреки че Русия отрече военно участие. Както Украйна, така и НАТО съобщиха за руски войски и военно оборудване близо до Донецк, както и за трансграничен обстрел от Русия. Конфликтът премина в безизходица с редовни обстрели и сблъсъци по фронтовата линия.

Russia launched a full-scale invasion of Ukraine confirming the West's worst fears with the biggest attack by one state against another in Europe since World War II https://t.co/zcMPQTBBUb pic.twitter.com/ZOwrrT8L7D

През октомври 2021 г. месеци на събиране на разузнавателна информация и наблюдение на натрупването на руски войски доведоха до брифинг в Белия дом, на който американските разузнавателни, военни и дипломатически лидери обсъдиха почти сигурното предстоящо масово руско нахлуване в Украйна. Преди инвазията администрацията на Джо Байдън разреши по-широкото разпространение на разузнавателна информация, както със съюзниците, включително Украйна, така и публично. Комерсиални сателитни изображения и социални медии показаха натрупване на ракети и тежки оръжия, насочващи се към Украйна, без официално обяснение от Кремъл. През декември 2021 г. Русия настоя за прекратяване на военните дейности на НАТО в Източна Европа и Централна Азия, както и да се откажат от разширяването на НАТО към Русия и да попречат на Украйна да се присъедини към Алианса в бъдеще. Съединените щати и НАТО отхвърлиха тези искания и заплашиха с тежки икономически санкции срещу Русия.

През февруари 2022 г. сателитни изображения показаха най-голямото разполагане на руски войски по границата с Беларус след края на Студената война. Преговорите между Съединените щати, Русия и европейските сили не доведоха до споразумение. В края на февруари 2022 г. Съединените щати предупредиха за предстояща инвазия, позовавайки се на увеличаващото се руски военно присъствие на границата с Украйна. Президентът Путин нареди войските си да влязат в Луганск и Донецк за "мироопазваща операция". Съединените щати отговориха, като наложиха санкции на тези региони и на газопровода "Северен поток 2". Въпреки това, точно преди инвазията, лидерите на САЩ и Украйна не можеха да се договорят относно вероятността от руска военна заплаха, като украинските власти минимизираха възможността за нахлуване и забавяха мобилизирането на войските и резервите.

Нафевруари 2022 г., по време на последното усилие на Съвета за сигурност на ООН да разубеди Русия да нахлуе в Украйна, Путин обяви началото на пълномащабна сухопътна, морска и въздушна инвазия, насочена срещу украински военни активи и граждански цели. Путин заяви, че целите на операцията са демилитаризация и денацификация на Украйна, както и прекратяване на предполагаемия геноцид срещу руснаците на територията на Украйна. Американският президент Джо Байдън нарече атаката "непровокирана и неоправдана" и наложи строгите санкции срещу висшите служители на Кремъл, включително Путин и руския външен министър Сергей Лавров, четирите най-големи банки в Русия и руската енергийна индустрия в координация с европейските съюзници. На 2 март 141 от 193 държави-членки на ООН гласуваха да осъдят нахлуването на Русия по време на извънредна сесия на Общото събрание, настоявайки Русия незабавно да се изтегли от Украйна.

Тъй като първоначалната руска инвазия беше забавена през март, ракетни удари с голям обсег причиниха сериозни щети на украинските военни активи, жилищни райони и инфраструктурата за комуникации и транспорт. Болници и жилищни комплекси също бяха обстрелвани и бомбардирани. В края на март Русия обяви "намаляване на военната активност" около Киев и Чернигов, което завърши с пълното изтегляне на руските войски от столичния регион на Украйна до 6 април. В околностите на Киев цивилни свидетели съобщиха за военни престъпления, извършени от руските сили, включително разкази за бързи екзекуции, изтезания и изнасилвания.

На 18 април Русия започна нова голяма офанзива в Източна Украйна след неуспешния си опит да превземе столицата. До май руските сили завзеха Мариупол, важен стратегически пристанищен град на югоизток, като безразборни и целенасочени атаки срещу цивилни доведоха до обвинения срещу Русия за нарушения на международното хуманитарно право. От лятото на 2022 г. боевете се ограничиха до източната и южната част на Украйна, като руски крилати ракети, касетъчни боеприпаси и термобарични оръжия опустошаваха пристанищни градове по Черно и Азовско море.

Превземането на няколко украински пристанища и блокадата на износа на храни усложниха глобалната продоволствена криза. Украйна беше основен доставчик на храни за Световната продоволствена програма (WFP), която помага на уязвимите групи по света. Въпреки това, през юли 2022 г., Русия и Украйна подписаха споразумение за освобождаване на зърно от контролираните от Русия пристанища, което спомогна за облекчаване на кризата, но сделката беше прекратена през октомври. Впоследствие Украйна успя да осигури безопасни морски пътища чрез съседни държави от НАТО като Румъния и България, което позволи увеличение на износа на зърно през 2023 г.

Междувременно, през август 2022 г., военните действия в района на Запорожката ядрена централа породиха международни опасения от възможна ядрена катастрофа. Атаките срещу централата продължават и в момента.

През септември 2022 г. Украйна постигна значителен напредък на североизток и започна контраофанзива на юг. Тя успя да си върне голяма част от територията около Харков и Херсон, принуждавайки Русия да се оттегли от важни стратегически области.

When the war in Ukraine finally grinds to a halt, leaving half the nation either rotting in graves or crippled for life, Volodymyr Zelensky will be lounging in Miami, swimming in billions of blood-soaked cash and yapping away on some shitty TV talk show like nothing happened... pic.twitter.com/5fz2mfggHU