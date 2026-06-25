Свят

ЕС окончателно одобри търговското споразумение със САЩ, падат редица мита

Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увеличение на вноса от САЩ, когато може да настъпят значителни вреди за европейските дружества.

25 юни 2026, 12:19
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С ъветът на ЕС съобщи, че е одобрил днес последните законодателни промени, свързани с прилагането на търговското споразумение със САЩ по отношение на митата, сключено през август миналата година.

*Видеото е архивно: Тръмп вдига с 25 процента американските мита за автомобили и камиони от ЕС

С това завършва законодателният процес и се потвърждава ангажиментът на ЕС за стабилни, предвидими и взаимноизгодни трансатлантически търговски отношения, като същевременно се запазват необходимите предпазни мерки за защита на европейските икономически интереси, се посочва в съобщението. След днешното решение отпадат останалите мита на ЕС върху промишлени стоки от САЩ, въвежда се преференциален достъп за вноса на някои морски дарове и селскостопански стоки по намалени мита и се удължава спирането на митата при вноса на омари.

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увеличение на вноса от САЩ, когато може да настъпят значителни вреди за европейските дружества. ЕС ще може да спре действието на договорения митнически режим, ако САЩ не спазват ангажиментите си и подкопават договорените цели на споразумението или по друг начин нарушават балансираните търговски отношения, включително чрез дискриминационни мерки.

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Основните части от двустранните митнически договорености ще важат до края на 2029 г., като няколко месеца преди това ЕК ще направи цялостна оценка и може да предложи удължаване на тяхното действие. Комисията ще оцени търговските потоци между ЕС и САЩ, митническите приходи и икономическите отражения.

ЕС и САЩ имат най-големите двустранни търговски и инвестиционни отношения, равни на почти 30 на сто от световната търговия със стоки и услуги, и 43 на сто от световния БВП, отбелязва Съветът на ЕС. Търговията със стоки и услуги между ЕС и САЩ се е удвоила в последното десетилетие и надхвърля 1,7 трилиона евро през миналата година. През 2024 г. фирми от ЕС и САЩ са държали над 4,8 трилиона евро инвестиции на своите пазари.

Източник: БТА/Николай Желязков    
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