Свят

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

1 май 2026, 23:00
П олитиката на Китай за нулеви мита в търговията с всички страни от Африка, с които Пекин поддържа дипломатически отношения, влезе в сила днес, съобщи китайската държавна медийна група Си Джи Ти Ен. 

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини, и ще продължи да действа до 30 април 2028 година. 

Китай намалява митата и ще стимулира вносни стоки

Нулеви ставки за внос в Китай се прилагат за стоки от 33-те най-слабо страни в Африка от 1 декември 2024 г., а впоследствие към системата се присъединиха още 20 държави. Есватини е изключена от схемата, тъй като кралството официално признава Тайван и поддържа дипломатически отношения с него от 1968 година. 
      
Първата пратка стоки, обхваната от новия режи, са 24 тона пресни ябълки от Република Южна Африка, преминали митническа проверка в пристанището на Шънчжън. 

Китай отвърна на удара: 84% мита за стоки от САЩ

Китайските власти уточниха, че за стоките, обхванати от квоти, нулевата ставка важи само за съответната квота, а извън нея тарифите се запазват. Пекин изрази намерение да продължи преговорите и за сключване на споразумения за икономическо партньорство и с отделни африкански страни. 

Източник: БТА, Елена Савова    
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Как да се грижим за бременна котка

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 16 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 16 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 17 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 16 часа
Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 2 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 2 часа

Арестувани са седем души

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 4 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

България Преди 5 часа

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Свят Преди 5 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 5 часа

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 6 часа

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Свят Преди 6 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Свят Преди 6 часа

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

България Преди 7 часа

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г.

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Свят Преди 8 часа

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

България Преди 9 часа

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

България Преди 9 часа

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Свят Преди 9 часа

Наркотиците били скрити в хартия за домакинството

Серия от земетресения в Невада

Серия от земетресения в Невада

Свят Преди 9 часа

Най-силният трус е бил с магнитуд 4,9 и е станал малко след 1:00 ч. местно време

<p data-end="94" data-start="0">Бритни Спиърс с обвинение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици</p>

Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици

Свят Преди 10 часа

Певицата е била арестувана на 4 март

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Криско, Тита, Наско Колев и Тино превземат сцената на турнето Coca-Cola The Voice

Edna.bg

Глория Петкова ще бъде гласът на пощальонката в „Овце детективи“

Edna.bg

В Бразилия тръбят: искат 90 милиона за бивш голмайстор на Лудогорец

Gong.bg

Силен Никола Цолов ще потегли от полпозишън в спринта в Маями

Gong.bg

Борове, движещи се към пропаст: Свлачище затвори пътя Пампорово-Смолян (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Обявиха кога започват консултациите с партиите

Nova.bg