Свят

Нови правила в ЕС: Ограничават „вечните химикали“ в опаковките за храни

Изискванията ще се въвеждат поетапно

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 08:17
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Н ови правила за опаковките и отпадъците от тях започват да се прилагат от 12 август 2026 г. във всички държави от Европейския съюз. Една от най-съществените промени е въвеждането на ограничения за т.нар. „вечни химикали“ – PFAS, в опаковките, предназначени за контакт с храни.

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Съгласно новия европейски регламент на пазара няма да могат да бъдат пускани опаковки за храни, които съдържат PFAS над определените пределни стойности.

Целта е да се ограничи излагането на вещества, които се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват както в околната среда, така и в човешкия организъм.

Къде се използват PFAS

PFAS представляват голяма група химични вещества, които се използват широко заради способността им да отблъскват вода и мазнини.

Те могат да се срещат в различни опаковки и изделия, предназначени за контакт с храни, включително кутии за храна за вкъщи, опаковки за бързи храни, хартия за печене, пликове за пуканки за микровълнова фурна и кутии за пица.

Ограничаването им е част от по-широката политика на ЕС за намаляване на опасните химични вещества и на отпадъците от опаковки.

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Какво още се променя

Новите правила не се отнасят само до PFAS. В целия ЕС се уеднаквяват редица определения и изисквания към производителите и компаниите, които пускат опаковки на пазара.

Въвеждат се и изисквания за информацията и обозначенията върху опаковките. Така потребителите и контролните органи ще могат по-лесно да установят производителя или вносителя и при необходимост да потърсят отговорност.

Промените ще се въвеждат поетапно през следващите години.

От 2028 г. трябва да заработи единна система за етикетиране на опаковките в ЕС. Целта е обозначенията да улеснят потребителите при разделното събиране и да подобрят ефективността на рециклирането и компостирането.

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Какво ще се промени от 2030 г.

По-голямата част от останалите мерки ще започнат да се прилагат от 2030 г.

Сред тях са ограниченията върху ненужното празно пространство в опаковките, цели за повторната им употреба и мерки срещу определени малки пластмасови опаковки за еднократна употреба.

Това засяга например някои опаковки, използвани в хотели, ресторанти и други обекти за обществено хранене, отбелязва NOVA.

Предвижда се също всички опаковки да бъдат проектирани така, че да могат да бъдат рециклирани. При производството на нови пластмасови опаковки пък ще трябва да се използва определено количество рециклиран материал.

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Каква е целта на новите правила

Новото законодателство влезе в сила през февруари 2025 г., но практическото прилагане на отделните разпоредби започва поетапно от 12 август 2026 г.

Европейската комисия очаква мерките да доведат до намаляване на количеството отпадъци и използването на първични суровини, както и до по-голяма употреба на рециклирани материали.

Освен екологичния ефект Брюксел цели да създаде по-единни правила за бизнеса в рамките на единния европейски пазар и да намали зависимостта на ЕС от вносни изкопаеми суровини, използвани при производството на пластмаси.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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