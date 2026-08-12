Небесен спектакъл: Слънцето ще бъде „изядено“ от Луната

Днес е пълното слънчево затъмнение, но в България ще се вижда само като частично – най-добре от крайните северозападни райони. Във Видин започва в 20:27 ч., но ще продължи само до залеза в 20:37 ч.

Пълната фаза ще премине през Арктика, Гренландия, Северния Атлантик и Северна Испания. Максималната продължителност ще е 2 минути и 18 секунди над Северния Атлантик, а в района на Овиедо – 1 минута и 48 секунди.

Следващото затъмнение е на 28 август – частично лунно, което ще може да се наблюдава и от България до залеза на Луната. Частичната фаза започва в 05:33 ч., а от София явлението ще се вижда до около 06:51 ч.

Компютърна симулация на частично затъмнената Луна в 06:40 ч. над западния хоризонт, както ще изглежда за наблюдател от района на София Източник: БТА

Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение днес, което у нас ще се наблюдава в крайните северозападни райони на страната като частично затъмнение, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично слънчево затъмнение от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета – от северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните ѝ райони и Западна Африка.

Днес от най-северозападните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза, каза физикът. По думите му за гр. Видин то ще започне в 20:27 ч., когато Слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 ч. Максималната степен на закриване на слънчевия диск, която ще може да се види, силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя, уточни Пенчо Маркишки. Той е автор на справочника „Гид на любителя астроном“ на катедрата „Астрономия“ на СУ, вече издаден и като книга, и съветва любителите астрономи при провеждане на наблюдения.

Компютърна симулация на частично затъмнената Луна в 06:40 ч. над западния хоризонт, както ще изглежда за наблюдател от района на София Източник: БТА

Ивицата на пълното затъмнение ще започне от най-северните части на Якутия в Русия, посочи ученият. Тя ще прекоси Арктика, ще премине по източното крайбрежие на Гренландия и ще продължи през Северния Атлантик, преминавайки близо до западните брегове на Исландия. След това лунната сянка ще прекоси Испания от северозапад на югоизток, ще премине през Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море, посочи Маркишки. Той добави, че затъмнение с най-продължителна пълна фаза – 2 минути и 18 секунди, ще се наблюдава в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч на запад-северозапад от бреговете на Исландия.

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. За наблюдател от района на гр. Овиедо максималната фаза ще настъпи в 21:28 ч. българско време, като в същия момент затъмненото Слънце ще бъде на височина 10 градуса над западния хоризонт. Пълната фаза, наблюдавана оттам, ще продължи 1 минута и 48 секунди, уточни физикът.

Компютърна симулация на частично затъмнената Луна в 06:40 ч. над западния хоризонт, както ще изглежда за наблюдател от района на София Източник: БТА

На 28 август ще се случи още едно затъмнение – частично лунно, началото на което ще може да се наблюдава от България, допълни Пенчо Маркишки. То ще бъде видимо още от Централна и Западна Европа, Западна Африка, Атлантика, Северна и Южна Америка, югоизточната част на Тихия океан и Антарктика. По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Водолей, а Слънцето – в Лъв.

Продължителността на цялото явление, включително и затъмнението от полусянката на Земята, ще бъде 5 часа и 38 минути – от неговото начало в 04:24 ч. българско време до края му в 10:02 ч. Затъмнението от сянката на Земята ще трае 3 часа и 19 минути – от 05:33 ч. до 08:52 ч., каза физикът Пенчо Маркишки.

Няма да сгрешим, ако сутринта на 28 август пропуснем затъмнението от полусянката на Земята – началния етап на явлението, тъй като той не е атрактивен, посъветва той. „Затъмнението от полусянката ще започне в 04:24 ч., но дълго след този момент дискът на пълната Луна ще изглежда съвсем обичайно. Затова можем да започнем наблюденията си от 05:33 ч., когато ще бъде началото на затъмнението от земната сянка, т.е. на частичните фази. От нашата страна ще можем да проследим явлението до залеза на Луната в 06:31 ч. за Варна и в 06:51 ч. за София – при вече светло дневно небе. Максималната фаза на затъмнението ще настъпи по-късно – в 07:13 ч. при Луна, навлязла в земната сянка с 0.93 свои диаметъра. Тази максимална фаза е близка до пълно лунно затъмнение, но ще могат да я видят жителите на страните западно от нас“, обобщи Маркишки.