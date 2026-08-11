5-те най-абсурдни скривалища на Доналд Тръмп

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Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп прекара по-голямата част от зрелия си живот в опити да направи така, че да е невъзможно да бъде игнориран. Миналия месец обаче екипът му по сигурността се изправи пред точно противоположния проблем: как да го накара да изчезне.

Техният отговор се оказа камион за кетъринг на летището.

Маневрата в Турция бе предприета, според The Washington Post, поради реална заплаха за атентат от страна на Иран. Тя включваше фалшив „Еър Форс Едно“ (Air Force One), втори военен самолет, журналисти, които смятаха, че президентът все още седи в техния самолет, и лидера на свободния свят, превозван през летището в превозно средство за доставка на самолетна храна. Това обаче не беше първият път, когато Тръмп се оказва скрит, набързо изведен или преведен през някое място с не малка доза комедиен елемент.

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Тръмп е президент и е изправен пред реални и понякога застрашаващи живота рискове, така че думата „скрит“ изисква известно широко тълкуване. Понякога Тръмп е бил предпазван от истинска заплаха. Друг път е избягвал протестиращи. В трети случай изглежда най-вече е искал да изяде един стек. Но и петте случая са обединени от една и съща парадоксална картина: Тръмп, който се опитва да не бъде видян. За най-странните 5 скривалища на Тръмп разказва Newsweek .

Летищен камион за кетъринг

Първоначално полетът от Турция на 8 юли беше повече въпрос на показно шоу и носталгия, отколкото на риск за сигурността.

Тръмп беше летял за срещата на върха на НАТО в Анкара на борда на наскоро ремонтиран Боинг 747, дарен от Катар. Преди да замине, той обяви, че ще използва по-познатия светлосин президентски 747 за първата отсечка от пътя към дома си във Великобритания, като написа в Truth Social, че иска да вземе стария „Еър Форс Едно“ „заради добрите стари времена“.

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Тръмп каза, че катарският самолет е бил изпратен предварително в базата на кралските ВВС Милдънхол, за да могат американските военнослужещи, базирани в Англия, да го разгледат, и отхвърли предположенията, че има намесено нещо друго. „Нямаше опасения за сигурността“, каза той.

Тръмп се качи на стария самолет в Анкара пред погледа на камерите. Журналистите, пътуващи с него, естествено предположиха, че когато самолетът излети, президентът ще бъде на борда. Той обаче не беше.

След като се качи, Тръмп е тайно изведен от Боинг 747 с камион за кетъринг на летището и прехвърлен в по-малък самолет Air Force C-32A, според The Washington Post. След това той отлита отделно за Великобритания, докато много по-големият и много по-разпознаваем президентски самолет продължава като примамка. На журналистите на борда на Боинг 747 е наредено да държат щорите на прозорците си спуснати, а дори някои служители на Белия дом вярвали, че Тръмп все още пътува с тях.

Причината е сериозна. Post съобщи, че разузнаването разполага с данни за реална заплаха за атентат срещу Тръмп от страна на Иран. Преди да напусне Анкара, Тръмп призна за опасността: „Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“. Попитан дали това обяснява смяната на самолета, той добави: „Не знам. Не мога да ви кажа, но и наистина не ми пука“.

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Белият дом все още не е коментирал публично случая с камиона за кетъринг. Попитан за инцидента, директорът по комуникациите Стивън Чунг защити самолета, а не самата операция, като нарече новия „Еър Форс Едно“ „най-съвременен летателен апарат, оборудван с високи протоколи за сигурност, които гарантират безопасността на президента и неговия екип“.

След това той отправи най-близкото до признание за заплахата изявление: „Както президентът каза наскоро, има много врагове на Америка, които са го взели на прицел, и ние използваме всеки инструмент, с който разполагаме, за да се справим с тези заплахи“, каза Чунг.

Заблудата беше толкова добра, че когато C-32A кацна във Великобритания, Тръмп се събра отново с президентския антураж, преди да продължи към дома си на борда на дарения от Катар самолет. Пътуващите с него журналисти научиха какво всъщност се е случило едва след като това беше публикувано повече от месец по-късно.

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Тръмп дори поднесе шегата за финал (което е друга повтаряща се тема в този списък). Попитан след пътуването защо на журналистите е било наредено да спуснат щорите си, той каза, че те най-вероятно са били „на опасен полет“.

„Но ако аз си отида, и вие отивате с мен. Нали?“, добави той.

Само че той не беше там. Беше си тръгнал с камиона за кетъринг.

В хотела „Хаят“ през магистралата

Десет години по-рано Тръмп трябваше да изчезне по далеч по-екзотична причина: той просто не можеше да влезе в хотела си.

На 29 април 2016 г. неколкостотин протестиращи се събраха около хотел Hyatt Regency близо до международното летище в Сан Франциско, където Тръмп трябваше да говори пред конгреса на Републиканската партия в Калифорния. Тълпата блокира маршрута му, което принуди кортежа му да спре, а антуража му – да импровизира.

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Влязоха през задния вход.

Кортежът отби от Магистрала 101 и бъдещият президент прескочи ниска стена зад имота – унижение, заснето от въздуха от хеликоптер на CBS News. Полиция, огради и бетонни бариери бяха заобиколили хотела, превръщайки пристигането му не толкова в поява на милиардер на републикански конгрес, колкото в опит на някого да се промъкне през входа за персонала.

Тръмп знаеше колко нелепо изглежда това.

„Това не беше най-лесното влизане, което съм правил“, каза той пред публиката, когато най-накрая стигна до трибуната.

След това изрече шегата си: „Всъщност се чувствах сякаш преминавам границата“.

Това имаше голям смисъл през април 2016 г., тъй като кампанията на Тръмп беше изградена отчасти върху обещанието му да построи стена по мексиканската граница, докато протестиращите пред хотела носеха мексикански знамена. Тръмп описа собствения си маршрут онзи следобед като преминаване „под ограда и през нива“.

Бункерът под Белия дом

Третото скривалище беше по-стандартно за един американски президент.

На 29 май 2020 г. демонстрациите заради убийството на Джордж Флойд стигнаха до периметъра на Белия дом. Стотици протестиращи се събраха отвън, като някои хвърляха предмети и дърпаха барикадите. Агентите от Тайната служба преместиха Тръмп в подземния авариен бункер под президентската резиденция, където според The Associated Press (AP) той останал близо час.

Това е точно предназначението на президентските бункери. Проблемът дойде по-късно.

Новината, че Тръмп е бил отведен под земята, бързо възроди прякора „Bunker Boy“ („Бункерното момче“) сред неговите критици. Тръмп, чийто политически образ разчиташе силно на мъжественост и твърдост, възрази срещу идеята, че е избягал от протестиращите, и предложи алтернативно обяснение.

Той заяви, че слизането му под земята е било само кратко посещение и е било „по-скоро с цел инспекция“.

Неговият главен прокурор обаче не му помогна особено. Бил Бар заяви пред Fox News през юни 2020 г., че ситуацията отвън е станала „толкова лоша“, че Тайната служба е препоръчала Тръмп да бъде свален долу.

Така че спорът не беше дали президентът е прекарал време под Белия дом (защото онзи момент наистина беше факт), а дали се е крил в бункера или просто го е „инспектирал“.

Бронирана количка за голф

Ако камион за кетъринг звучи като подходящо скривалище за Тръмп, следващото превозно средство за бягство е още по-типично за неговия стил.

На 15 септември 2024 г. Тръмп играеше голф в Trump International Golf Club в Уест Палм Бийч, когато агент от Тайната служба, движещ се пред него, забеляза дуло на пушка, провиращо се през оградата с храсти в периметъра на игрището, на около 360 метра разстояние.

Агентът откри огън по въоръжения мъж. Тръмп беше на пета дупка и се подготвяше за удар със своя партньор по игра Стив Уиткоф (инвеститор в недвижими имоти, по-късно пратеник за Близкия изток), докато агентът проверяваше терена пред тях. Според разказа на политическия коментатор Шон Ханити, разговарял с Тръмп и Уиткоф, агентите незабавно са покрили Тръмп с телата си.

След това пристигна бронираната количка за голф. Уиткоф разказа пред Ханити, че „бърза количка“ със стоманено подсилване и друга защита бързо отвлякла Тръмп от мястото. AP съобщи, че агентите са го преместили в клубната сграда, където той останал, докато не бил откаран обратно в Мар-а-Лаго.

По-късно Тръмп даде своята версия. Той каза, че е чул четири или пет изстрела и че „се качихме на количките и се придвижихме доста, доста бързо“.

Все пак имаше една важна жертва на операцията по сигурността.

„Много бих искал да бях вкарал онзи последен удар, но решиха: 'Хайде да се махаме оттук'“, каза Тръмп.

Инцидентът беше явен опит за атентат и изключително сериозен случай. И все пак има нещо безпогрешно „тръмпистко“ в начина, по който беше реагирано.

Бивш таен бар за стекове

Първите четири скривалища включваха заплахи за атентат, насилствени безредици или гневни протестиращи. Петото включваше вечеря.

Седмица след спечелването на изборите през 2016 г. новоизбраният президент Тръмп откриваше една от по-малко привлекателните страни на това да бъдеш президент: малка група журналисти, които винаги се очаква да знаят къде се намира той.

Около 18:15 ч. на 15 ноември говорителката на Тръмп Хоуп Хикс каза на репортерите, че Тръмп се е върнал в Trump Tower за вечерта. На журналистически жаргон беше обявен край на събитията за деня и журналистите можеха да спрат да очакват повече придвижвания.

След това Тръмп излезе за стек. Той и семейството му заминаха за ресторант 21 Club в Манхатън без придружаващата го група журналисти. Когато репортерите разбраха какво се е случило, последва паническа гонитба. Една група скочи в такси и отиде в грешния ресторант. Докато журналистите открият правилния, полицията вече беше барикадирала входа. Някои репортери без пресакредитации бяха изтласкани на един блок разстояние, където изгледът им беше блокиран от контейнер за смет.

Ресторантът едва ли можеше да бъде избран по-добре за подобна сцена. 21 Club, който затвори врати през 2020 г., беше бивш таен бар от ерата на Сухия режим. В оригиналното си превъплъщение той бе спечелил репутацията си именно с това, че позволяваше на богатите нюйоркчани да ядат и пият на място, където властите не трябваше да знаят какво се случва.

Хикс заяви, че не е знаела за вечерята и не е имала намерение да оставя пресата „на тъмно“. Епизодът обаче увеличи опасенията на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом относно отказа на Тръмп да създаде редовен придружаващ го екип от журналисти в случай на голяма извънредна ситуация с президента.

Бонус: Президентът, който се скри в храст

Тръмп поне разполагаше с впечатляващия апарат за сигурност на американското президентство. Президентът на Кения Даниел арап Мои имаше храст.

В ранните часове на 1 август 1982 г. членове на кенийските военновъздушни сили правят опит да свалят правителството на Мои. Вестта за преврата достига до командира на ескорта на Мои по телефона в 3:00 ч. сутринта, според биографията на Андрю Мортън Moi: The Making of an African Statesman.

Екипът за сигурност на Мои решава, че домът му в Кабарак е твърде уязвим и го призовава да се премести, но Мои не изглежда ентусиазиран да се крие.

„Не, няма да се мръдна от тази къща. Да не мислите, че съм страхливец?“, казал той.

Командирът на ескорта му Елайджа Сумбейво хванал президента и просто казал: „Да вървим!“

Сумбейво се сврял в Пежото на брат си. Конвой от коли на охраната се отдалечил на няколко мили от Кабарак и се отправил към дивата растителност (храсталаците), като президентът бил сред тях.

Според разказа на Мортън, Мои и неговата охрана е трябвало да бъдат скрити сред храстите, без превозни средства, палатки или други видими запаси, докато новините от Найроби не станат по-ясни.

Междувременно бунтовниците превзели националното радио и телевизия на Кения и обявили призори, че Мои е свален и заменен от Национален съвет за спасение. Лоялните сили обаче отвърнали на удара и по-късно същия ден превратът се сринал, докато Мои останал президент. Той остава на власт чак до 2002 г.

Президентската охрана е станала значително по-усъвършенствана от 1982 г. насам, но принципът не се е променил: намери място за криене, където никой не би се сетил да търси.

За Мои това беше храст. За Тръмп беше камион за кетъринг.