Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

Тектоничен кошмар: Колумбия стана 10-ата жертва на магнитуд над 7 по Рихтер за 2026 г.

Европа потъва в мрак в сряда: Ще се види ли слънчевото затъмнение от България?

Нови правила в ЕС: Ограничават „вечните химикали“ в опаковките за храни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал президентския самолет Air Force One и е продължил пътуването си с друга машина заради заплаха за сигурността му. Това предаде "Асошиейтед прес".

„Вашингтон пост“: Тръмп избяга тайно от Турция заради ирански заплахи

"Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет", заяви Тръмп пред журналисти след посещение в щата Охайо.

"Просто трябва да правя това, което ми казват", добави американският президент.

С думите си Тръмп потвърди информация на "Вашингтон пост", според която в Турция той е бил тайно прехвърлен от Air Force One на друг самолет. Според публикацията президентът е напуснал машината, прикрит в камион за самолетен кетъринг.

„Номер едно за ликвидиране“: Защо Тръмп не полетя с подарения самолет от Катар

Междувременно Air Force One, на борда на който са останали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, е излетял като примамка.

Причината - достоверни данни за възможно иранско нападение, посочва изданието.

Тръмп: Другият самолет е бил в по-голяма опасност

Тръмп коментира и необичайната мярка за сигурност, като заяви, че според него самолетът, с който действително е пътувал, дори е бил изложен на по-голям риск.

"Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него", каза президентът, цитиран от "Ройтерс".

Камион за кетъринг „измъкна“ Тръмп от Air Force One: Как президентът на САЩ напусна Турция с таен полет

Решението за промяна на самолета е било взето от американските служби за сигурност и военните, които отговарят за защитата на президента и за оценката на потенциалните заплахи по време на международните му пътувания.

Случаят показва и степента на опасенията на американските служби на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран и нарастващите рискове за американски представители и военни обекти в региона.