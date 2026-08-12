Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал президентския самолет Air Force One и е продължил пътуването си с друга машина заради заплаха за сигурността му. Това предаде "Асошиейтед прес".
„Вашингтон пост“: Тръмп избяга тайно от Турция заради ирански заплахи
"Съобразявам се със Сикрет Сървис и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет", заяви Тръмп пред журналисти след посещение в щата Охайо.
"Просто трябва да правя това, което ми казват", добави американският президент.
С думите си Тръмп потвърди информация на "Вашингтон пост", според която в Турция той е бил тайно прехвърлен от Air Force One на друг самолет. Според публикацията президентът е напуснал машината, прикрит в камион за самолетен кетъринг.
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Междувременно Air Force One, на борда на който са останали служители на Белия дом, охранители, помощен персонал и журналисти, е излетял като примамка.
Причината - достоверни данни за възможно иранско нападение, посочва изданието.
- Тръмп: Другият самолет е бил в по-голяма опасност
Тръмп коментира и необичайната мярка за сигурност, като заяви, че според него самолетът, с който действително е пътувал, дори е бил изложен на по-голям риск.
"Всъщност мисля, че самолетът, с който летях, беше изложен на по-голям риск, защото според мен беше по-вероятно да се насочат именно към него", каза президентът, цитиран от "Ройтерс".
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Решението за промяна на самолета е било взето от американските служби за сигурност и военните, които отговарят за защитата на президента и за оценката на потенциалните заплахи по време на международните му пътувания.
Случаят показва и степента на опасенията на американските служби на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран и нарастващите рискове за американски представители и военни обекти в региона.