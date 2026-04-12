Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес Китай с 50-процентни мита, ако Пекин окаже военна помощ на Иран, предаде "Франс прес".

"Ако бъдат хванати да правят това, ще им бъдат наложени мита от 50%, което е главозамайващо", заяви американският президент пред "Фокс нюз".

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Очаква се Тръмп да посети Пекин на 14 и 15 май, за да се срещне с китайския си колега Си Цзинпин, след отлагането на предишна среща на върха заради тази война, припомня АФП.

Тръмп заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура, тъй като не бе постигнато споразумение за слагане край на конфликта в Близкия изток.

Иран с изявление след неуспеха на преговорите в Исламабад

"Мога да унищожа Иран за един ден. Мога да го унищожа за един час", заяви Тръмп пред "Фокс нюз", посочвайки като мишена "цялата им енергийна инфраструктура, всичките им заводи, всички електроцентрали, всичко значително".