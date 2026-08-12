ЕС обеща 2 милиона евро помощ за Колумбия след земетресението

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Е вропейският съюз ще предостави 2 милиона евро за подкрепа на общностите в Колумбия, засегнати от мощното земетресение тази седмица. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

Броят на жертвите от опустошителното земетресение в Колумбия нарасна

„Докато спасително-издирвателните операции продължават, ЕС подкрепя Колумбия по всички възможни начини. Предоставяме 2 милиона евро в подкрепа на общностите в най-засегнатите райони“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

As search and rescue operations continue, the EU is supporting Colombia wherever possible.



We are making €2 million available to support communities in the most affected areas.



Following Colombia’s activation of the Civil Protection Mechanism, we are working to match aid to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2026

Средствата са предназначени да подпомогнат засегнатите общности и усилията за оказване на спешна помощ след бедствието.

Над 250 са жертвите

Земетресението с магнитуд 7,4 разтърси западната част на Колумбия в понеделник. То причини сериозни разрушения, а спасителните екипи продължават да претърсват срутени сгради в търсене на оцелели.

По последни данни броят на жертвите е надхвърлил 250 души, като властите и спасителните служби предупреждават, че той може да се увеличи. Стотици хора са ранени, а хиляди са обявени за изчезнали.

Сред най-тежко засегнатите райони са градове в западната част на страната, включително Кали, Перейра, Манисалес и Кибдо. Спасителните екипи работят сред разрушени сгради и продължават издирването на хора, които може да са останали под отломките.

Спасителната операция продължава

Екипите работят при изключително тежки условия, като на места се налага пълна тишина, за да могат спасителите да чуят евентуални сигнали от хора, затрупани под руините. Операциите са особено интензивни през първите дни след земетресението, когато шансовете за откриване на оцелели са най-големи.

Колумбийските власти получават международна подкрепа. САЩ са обещали повече от 15 млн. долара помощ, Мексико подготвя изпращането на спасителен персонал и материали, а Ел Салвадор е предоставил 100 тона хуманитарна помощ.

Земетресението е сред най-тежките природни бедствия, засегнали Колумбия през последните десетилетия, и постави спасителните служби пред мащабна операция в няколко силно засегнати района.