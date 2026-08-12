Свят

ЕС обеща 2 милиона евро помощ за Колумбия след земетресението

Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под отломките, а броят на жертвите надхвърли 250 души

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 10:09
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Е вропейският съюз ще предостави 2 милиона евро за подкрепа на общностите в Колумбия, засегнати от мощното земетресение тази седмица. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

Броят на жертвите от опустошителното земетресение в Колумбия нарасна

„Докато спасително-издирвателните операции продължават, ЕС подкрепя Колумбия по всички възможни начини. Предоставяме 2 милиона евро в подкрепа на общностите в най-засегнатите райони“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Средствата са предназначени да подпомогнат засегнатите общности и усилията за оказване на спешна помощ след бедствието.

В кадър: Опустошението в Колумбия след труса от 7,4 по Рихтер
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Колумбия земетресение
Колумбия земетресение
Колумбия земетресение
Колумбия земетресение
  • Над 250 са жертвите

Земетресението с магнитуд 7,4 разтърси западната част на Колумбия в понеделник. То причини сериозни разрушения, а спасителните екипи продължават да претърсват срутени сгради в търсене на оцелели.

По последни данни броят на жертвите е надхвърлил 250 души, като властите и спасителните служби предупреждават, че той може да се увеличи. Стотици хора са ранени, а хиляди са обявени за изчезнали.

Сред най-тежко засегнатите райони са градове в западната част на страната, включително Кали, Перейра, Манисалес и Кибдо. Спасителните екипи работят сред разрушени сгради и продължават издирването на хора, които може да са останали под отломките.

Земетресение с магнитуд 7,4 удари Колумбия
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  • Спасителната операция продължава

Екипите работят при изключително тежки условия, като на места се налага пълна тишина, за да могат спасителите да чуят евентуални сигнали от хора, затрупани под руините. Операциите са особено интензивни през първите дни след земетресението, когато шансовете за откриване на оцелели са най-големи.

Колумбийските власти получават международна подкрепа. САЩ са обещали повече от 15 млн. долара помощ, Мексико подготвя изпращането на спасителен персонал и материали, а Ел Салвадор е предоставил 100 тона хуманитарна помощ.

Земетресението е сред най-тежките природни бедствия, засегнали Колумбия през последните десетилетия, и постави спасителните служби пред мащабна операция в няколко силно засегнати района.

Редактор: Василена Василева
Източник: Александър Евстатиев/БТА    
Земетресение в Колумбия Колумбия Европейски съюз Урсула фон дер Лайен Природно бедствие Жертви Спасителна операция Хуманитарна помощ Международна подкрепа Разрушения
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