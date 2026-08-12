Свят

Джей Ди Ванс поиска от Украйна да спре атаките срещу руското пристанище Новоросийск

Според британското издание във Вашингтон са обезпокоени, че украинските атаки с морски дронове дестабилизират глобалните петролни пазари и застрашават износа на казахстански петрол, в който участват гиганти като Chevron и ExxonMobil

12 август 2026, 09:17
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У крайна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители, предаде Ройтерс.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище.

Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.

Стратегическото значение на пристанището

Пристанище Новоросийск е най-големият руски търговски и петролен хъб на Черно море. След като украинските сили за сигурност и Военноморските сили на Украйна системно атакуваха руския Черноморски флот в Севастопол с безекипажни катери (морски дронове) и ракети, Москва беше принудена да пребазира голяма част от бойната си флота именно в Новоросийск. Това превърна пристанището и района около него в една от основните легитимни военни цели за украинските безпилотни апарати.

Ролята на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC)

Въпреки че се намира на руска територия, морският терминал на CPC близо до Новоросийск е от критично значение за световните енергийни пазари, тъй като през него преминава над 1% от глобалния добив на петрол. Тръбопроводът с дължина над 1500 км транспортира основно суров петрол, добит в гигантските находища в Казахстан (като Тенгиз, Карачаганак и Кашаган), до черноморския бряг, откъдето се товари на танкери за световните пазари.

Американските интереси в района

За разлика от износа на руски петрол, който е обект на международни санкции, износът на казахстански петрол през CPC е изрично освободен от западните ограничения. Американските енергийни гиганти Chevron (с 15% дял) и ExxonMobil (с 7,5% дял) са сред основните акционери в консорциума и притежават милиардни инвестиции в казахстанските петролни полета.

Евентуални щети по морските закотвящи съоръжения на CPC или по танкерите, акустиращи в района на Новоросийск, създават пряк риск от спиране на износа. Това не само нанася директни финансови загуби на американските корпорации, но и заплашва да предизвика рязък скок в цените на горивата на световните борси — сценарий, който Белият дом се опитва да избегне на всяка цена.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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