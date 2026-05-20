След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

Е вродепутатите и държавите членки постигнаха споразумение в ранните часове за прилагане на сключеното преди почти година търговско споразумение на ЕС със Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови мита, ако това не бъде направено до 4 юли.

Блокът от 27 страни постигна споразумение с Вашингтон през юли миналата година, с което бяха определени мита от 15% върху повечето европейски стоки, но за разочарование на Тръмп ЕС все още не беше изпълнил ангажимента си да премахне митата върху повечето вносни стоки от САЩ в замяна.

Преговарящите от Европейския парламент и столиците на държавите членки преговаряха до късно през нощта и най-накрая, няколко часа след полунощ, обявиха, че са постигнали споразумение за по-нататъшни действия, предаде АФП.

„Това означава, че скоро ще изпълним нашата част от споразумението. Заедно можем да гарантираме стабилна, предвидима, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като приветства споразумението и призова за бързо приключване на процеса по прилагането му.

Споразумението с ЕС поставя блока на път да спази поставения от Тръмп краен срок за ратифициране на сделката, сключена в Търнбери, Шотландия, между Тръмп и Фон дер Лайен, както и да затвори страницата на повече от година трансатлантически търговски конфликти.

В противен случай Тръмп беше предупредил, че ЕС трябва да очаква „много по-високи“ мита – и вече беше обещал да увеличи тези върху европейските автомобили и камиони от 15 на 25%.

Митническата офанзива, разгърната от Тръмп преди споразумението в Търнбери, включително тежките мита върху стомана, алуминий и автомобилни части, подтикна ЕС да развива търговски връзки по целия свят. Но Съюзът не може да си позволи да пренебрегне отношенията си със САЩ, най-големия си търговски партньор, на стойност 1,6 трилиона евро (1,9 трилиона долара).