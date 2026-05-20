Свят

След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ

"Скоро ще изпълним нашата част от сделката", заяви Урсула фон дер Лайен

20 май 2026, 09:50
След ултиматума на Тръмп: ЕС се съгласи да приложи търговското споразумение със САЩ
Източник: iStock photos/Getty images

Е вродепутатите и държавите членки постигнаха споразумение в ранните часове за прилагане на сключеното преди почти година търговско споразумение на ЕС със Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови мита, ако това не бъде направено до 4 юли.

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Блокът от 27 страни постигна споразумение с Вашингтон през юли миналата година, с което бяха определени мита от 15% върху повечето европейски стоки, но за разочарование на Тръмп ЕС все още не беше изпълнил ангажимента си да премахне митата върху повечето вносни стоки от САЩ в замяна.

Преговарящите от Европейския парламент и столиците на държавите членки преговаряха до късно през нощта и най-накрая, няколко часа след полунощ, обявиха, че са постигнали споразумение за по-нататъшни действия, предаде АФП.

„Това означава, че скоро ще изпълним нашата част от споразумението. Заедно можем да гарантираме стабилна, предвидима, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като приветства споразумението и призова за бързо приключване на процеса по прилагането му.

След ултиматума на Тръмп, ЕС има срок до сряда да се споразумее за митата

Споразумението с ЕС поставя блока на път да спази поставения от Тръмп краен срок за ратифициране на сделката, сключена в Търнбери, Шотландия, между Тръмп и Фон дер Лайен, както и да затвори страницата на повече от година трансатлантически търговски конфликти.

В противен случай Тръмп беше предупредил, че ЕС трябва да очаква „много по-високи“ мита – и вече беше обещал да увеличи тези върху европейските автомобили и камиони от 15 на 25%.

Тръмп и Фон дер Лайен обявиха споразумение за 15% мита на стоките от ЕС

Митническата офанзива, разгърната от Тръмп преди споразумението в Търнбери, включително тежките мита върху стомана, алуминий и автомобилни части, подтикна ЕС да развива търговски връзки по целия свят. Но Съюзът не може да си позволи да пренебрегне отношенията си със САЩ, най-големия си търговски партньор, на стойност 1,6 трилиона евро (1,9 трилиона долара).

Източник: БГНЕС    
Търговско споразумение ЕС-САЩ Мита Доналд Тръмп Европейски съюз САЩ Трансатлантическа търговия Европейски парламент Държави членки Урсула фон дер Лайен Търговски конфликт
Последвайте ни
Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Съпругът на Кейти Прайс изчезна в Дубай, подозират отвличане

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Как да продадете имот с ипотека: стъпки, рискове и подводни камъни

Как да продадете имот с ипотека: стъпки, рискове и подводни камъни

pariteni.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Кайли Миноуг разкри, че тайно е победила рака за втори път през 2021 г.

Любопитно Преди 6 минути

Поп звездата Кайли Миноуг направи стряскащо разкритие в новия си документален филм по Netflix. Изпълнителката призна, че през 2021 г. за втори път е преминала през кошмара на онкологичното заболяване, 15 години след първата си диагноза

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Русия губи в Украйна: Си го вижда, ще го види ли и Тръмп

Свят Преди 12 минути

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

България Преди 24 минути

Според Димитър Хаджидимитров се очаква изравняване на цените на бензина и дизела у нас

Нарендра Моди и Джорджа Мелони

Дипломация под луната: Мелони и Моди затвориха Колизеума за среднощна среща

Свят Преди 39 минути

Италианският парламент официално призна хиндуизма за религия в навечерието на ключовата визита на индийския премиер в Рим

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 47 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 48 минути

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Заместник-посланикът на Великобритания в САЩ внезапно напусна поста си

Свят Преди 52 минути

Toй заемаше една от най-високите и престижни длъжности в британската дипломатическа служба

Рене Карабаш

Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

България Преди 53 минути

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда „Букър“ заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 55 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Любопитно Преди 1 час

Хълцането обикновено отшумява само, без никакво лечение. Ако продължи повече от два дни, трябва да посетите лекар. Вижте какви са причините за хълцането и как да го спрем

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

България Преди 1 час

Влизането в ролята на страничен наблюдател на подобно светлинно шоу може да бъде хипнотизиращо, но истината е, че гръмотевичните бури са сред най-непредвидимите и опасни атмосферни явления на планетата

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

България Преди 1 час

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Журито на „Букър": Романът на Рене Карабаш е изискана и брилянтно описана история

Edna.bg

Керана с ЧРД на сцена, ще празнува с Васил Найденов и Иво Димчев

Edna.bg

Феновете на Арсенал: Тези улици са наши!

Gong.bg

Наско Сираков с ясно послание към футболистите на Левски

Gong.bg

"Фред, работи с мен": Към кого е отправено специалното послание, което DARA изписа на плакат

Nova.bg

Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по БЕЛ

Nova.bg