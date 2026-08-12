Свят

Европа потъва в мрак в сряда: Ще се види ли слънчевото затъмнение от България?

Луната ще премине директно между Земята и Слънцето в сряда, 12 август. Ето всичко, което трябва да знаете

12 август 2026, 06:45
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В сряда вечер милиони европейци ще станат свидетели на рядък небесен спектакъл: слънчево затъмнение. Широка ивица от Северна и Централна Испания, малка част от Португалия, както и региони в Гренландия и Исландия, ще се потопят в пълна тъма. Светлината на залязващото слънце ще бъде почти напълно закрита и над голяма част от Западна Европа, включително Великобритания, Франция, Белгия, Швейцария и Северна Италия.

Ето най-важното, което трябва да знаете:

Какво представлява слънчевото затъмнение?

Слънчево затъмнение настъпва, когато Луната преминава директно между Земята и Слънцето, хвърляйки сянка върху земната повърхност.

Пълно слънчево затъмнение се наблюдава, когато слънчевата светлина е напълно блокирана от Луната (наблюдателите се намират в пълната сянка – умбрата).

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Частично слънчево затъмнение имаме тогава, когато е блокирана само част от светлината (в полусянката – пенумбрата).

„Слънцето и Луната трябва да се подредят в съвършена линия, за да може Луната напълно да покрие слънчевия диск. Тъй като орбитата на Луната е леко наклонена, от наша гледна точка тя не пресича диска на Слънцето при всяка своя обиколка около Земята“, обяснява д-р Меган Арго, доцент по астрофизика в Университета на Ланкашър и заместник-председател на Дружеството за популярна астрономия.

Дали ще видите пълно, частично или никакво затъмнение, зависи изцяло от вашето местоположение. „Трябва да сте точно в центъра на сянката, а това е доста тясна ивица върху земната повърхност“, добавя д-р Арго.

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Ще можем ли да наблюдаваме затъмнението от България?

За съжаление, от България феноменът ще бъде изключително труден за улавяне. На 12 август то ще може да се види единствено от най-северозападните части на страната (района на Видин) като частично слънчево затъмнение с много малка фаза.

Начало: За Видин явлението започва в 20:27 ч.

Позиция: Слънцето ще бъде едва на 1 градус над хоризонта.

Времетраене: Едва около 10 минути — до залеза в 20:37 ч.

Важно за наблюдателите: Шанс да зърнат феномена имат само онези, които се намират на високи места с перфектна, абсолютно открита гледка на запад. За по-голямата част от България Слънцето ще залезе, преди Луната да започне да покрива диска му.

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Колко рядкo е събитието в сряда?

Това пълно слънчево затъмнение ще бъде първото в континентална Европа от близо две десетилетия насам. Последното подобно събитие беше през 1999 г. Следващото пълно слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава чак през 2090 г.

Въпреки че в редица страни то ще се наблюдава само като частично, астрономите са развълнувани, тъй като следващото сравнимо феноменално събитие в региона ще бъде чак през 2081 г.

Кога ще се случи?

В Испания (в ивицата на пълното затъмнение): Пикът ще бъде между 20:26 и 20:33 ч. местно време (в зависимост от конкретното място), малко преди залеза.

Във Великобритания: Кралската обсерватория в Гринуич изчислява, че за Лондон частичната фаза ще започне в 18:17 ч. местно време (BST), ще достигне своя максимум в 19:13 ч. и ще приключи в 20:06 ч. В Корнуол слънчевият диск ще бъде покрит на 96%, в Западна Шотландия – на 93%, а в Лондон – на 92%.

„Слънцето ще бъде ниско на хоризонта. Затова всеки, който иска да го види, трябва да си намери място с чиста гледка на запад, без сгради или дървета“, съветва д-р Карис Хърбърт от обсерваторията в Гринуич.

Как да наблюдаваме затъмнението безопасно?

Експертите категорично предупреждават, че гледането към Слънцето с невъоръжено око или с обикновени слънчеви очила е изключително опасно и може да причини трайно увреждане на зрението. За целта трябва да се използват специални очила за слънчево затъмнение.

(При затъмнението през 2017 г. Доналд Тръмп стана обект на подигравки, след като бе заснет да гледа директно към небето без защитни очила, въпреки предупрежденията, макар че по-късно ги сложи.)

„Ако нямате специални очила, можете да използвате гевгир или картон с малка дупка (камера обскура)“, казва д-р Хърбърт. Това е начин да гледате събитието индиректно – не гледате през дупката към Слънцето, а проектирате светлината върху лист хартия или картон.

Ако облаците не попречат, гледката ще напомня за постепенно „огризване“ на слънчевия диск, докато от него остане само тънък серп. След това Слънцето постепенно ще се върне към пълния си блясък.

Защо учените са развълнувани?

Слънчевите затъмнения предоставят уникални възможности за изследване на външната атмосфера на Слънцето — т.нар. слънчева корона. Това разкрива ценна информация за химията на слънчевата атмосфера и за това как тя се променя спрямо 11-годишния цикъл на слънчевата активност.

Затъмненията са били арена и за фундаментални открития в историята. По време на слънчевото затъмнение през 1919 г. са организирани експедиции за измерване на позициите на звездите близо до Слънцето, което практически потвърждава Общата теория на относителността на Алберт Айнщайн.

Д-р Хърбърт добавя, че подреждането на небесните тела често води и до последващи явления. В случая частично лунно затъмнение ще бъде видимо на 28 август.

„Тогава светлината се пречупва около Земята и прави Луната да изглежда червеникава – това, което хората нарекат 'Кървава Луна'“, обяснява тя.

Освен това традиционният метеорен поток Персеиди се очаква да достигне своя пик в нощта на 12 срещу 13 август — така че след затъмнението определено си струва да останете под открито небе.

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